Полярное хладнокровие: для Арктики создают незамерзающие физрастворы

Арктические войска получат «незамерзающую кровь». Минобороны отправит в медслужбы Северного флота специальные физиологические растворы и кровезаменители. Их можно использовать в полевых условиях даже на территориях с арктическим климатом. Биоматериалы, выдерживающие сильные морозы, — обязательное условие оказания медпомощи при ведении боевых действий в полярных широтах.

До конца 2020 года в России будут разработаны технологии, позволяющие проводить переливание крови в полевых условиях даже при сверхнизких температурах. Научно-исследовательские работы уже ведутся, сообщили «Известиям» в Минобороны. Общая стоимость исследований по созданию растворов, средств хранения и транспортировки, а также технологий их применения на догоспитальных этапах составит, согласно госконтракту, около 100 млн рублей.

Свежезамороженная плазма, главная «ценность» которой — белки, хранится при температуре не выше -25 градусов. Экстремальные морозы ей не страшны. А вот эритроциты — основные переносчики кислорода по организму — обычно хранятся при температуре +2,6 градуса. И этот биоматериал не настолько неприхотлив к погодным условиям, рассказала «Известиям» начальник Управления организации службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер. Если эритроциты заморозить, а потом резко разморозить, у клеток лопнут мембраны.

— Для хранения и транспортировки эритроцитов при сверхнизких температурах используются растворы с криопротекторами, которые не позволяют клеткам разрушиться в экстремальных условиях. Такие материалы уже созданы в России, работы по созданию различных инфузионных систем — не только крови, но и физрастворов — у нас очень широко развиты, — пояснила Ольга Эйхлер.

Одна из главных задач, которую предстоит решить разработчиком арктических кровозаменителей, — технологии разморозки жидкости при низких температурах.

— В стационарных условиях разморозка плазмы и других компонентов происходит довольно просто, с помощью медленного нагревания — что-то типа водяной бани. Для работы в полевых условиях понадобится специализированное передвижное оборудование. На догоспитальном этапе компонент необходимо оперативно разморозить, подогреть и потом уже переливать, — отметила Ольга Эйхлер.

Сейчас уже разработаны контейнеры, которые держат внутри температуру до -4 градусов, даже если «за бортом» -30, рассказал «Известиям» доктор медицинских наук реаниматолог Сергей Царенко. По его словам, в арктических условиях вполне можно перелить раненому кровь в палатке медсанбата, если там будут специальные нагреватели для ее компонентов.

Главная проблема при переливании крови в полевых условиях — недолгий срок хранения таких компонентов, как тромбоциты и эритроциты. По крайней мере, последним вполне можно создать искусственную замену, которая может долго храниться и быть более устойчивой к экстремальным температурам.

— Еще в 80-х-90-х годах прошлого века у нас были разработки искусственных заменителей эритроцитов на основе перфторуглеродов — носителей гемоглобина. Однако затем все они были прекращены. Не исключено, что ученые обратятся к тем наработкам при создании технологий переливания крови в арктических условиях, — сказал Сергей Царенко.

Многие виды физрастворов с биологическим наполнителем непригодны к употреблению после разморозки, поскольку кристаллические решетки разрушают биоматериалы. Морозостойкие модификации позволят хранить надежный запас средств, необходимых для жизнеобеспечения, отметил военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

— Освоение арктических регионов для нас, в общем-то новая сфера, — сказал он «Известиям». — В советские времена делалось что-то эпизодическое, экспедиционное. В случае чрезвычайных происшествий главным было покинуть район. А сейчас начинается достаточно прочное и уверенное освоение этих территорий во всех аспектах. В том числе и в том, что касается оказания медицинской помощи. Раньше наше присутствие в Арктике опиралось на временные базы. Сейчас в связи с масштабным строительством нам предстоит делать мощные и разветвленные системы связи, снабжения, оказания медпомощи.

Объединенное стратегическое командование «Север» официально было сформировано 1 декабря 2014 года на базе штаба Северного флота. Зона ответственности — от Мурманска до Анадыря. В состав «Севера» вошли Северный флот (24 атомные подводные лодки, шесть дизельных, несколько десятков кораблей, включая авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Петр Великий»), 80-я и 200-я мотострелковые бригады и несколько дивизий противовоздушной обороны. В ближайшее время ОСК пополнится несколькими полками истребителей и фронтовых бомбардировщиков.