Военная медицина уходит в Сеть

В российских войсках начинают внедрять технологии телемедицины. В этом году в Вооруженные силы поступит 16 аппаратно-программных комплексов удаленной диагностики. С их помощью врачи на местах смогут связаться с консультативными центрами ведущих военных госпиталей страны. Советы и помощь опытных специалистов будут незаменимы при постановке правильного диагноза и проведении сложных хирургических операций. Первые комплексы направят в части, расположенные на Курильских островах. По оценкам экспертов, телемедицина даст возможность оказывать квалифицированную помощь военнослужащим в отдаленных гарнизонах, на кораблях, а также при чрезвычайных ситуациях и во время гуманитарных операций.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, до ноября этого года в войска поступит 16 телемедицинских комплексов на общую сумму более 233 млн рублей.

Аппаратно-программный комплекс прошел испытания на базе петербургской Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Опыт его применения был признан успешным.

Первые стационарные центры удаленных консультаций будут открыты в Военно-медицинской академии, а также в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко и в 3-м Центральном военном клинический госпитале им. А.А. Вишневского. Дальше система будет последовательно внедряться в госпиталях военных округов.

Система удаленных телемедицинских консультаций предусматривает передачу аудио- и видеоинформации, что позволит поставить правильный диагноз пациенту. В госпиталях за связь будут отвечать стационарные системы телемедицины. В войска поступят мобильные комплексы. Это специальные портативные компьютеры в герметичном пыле- и влагозащищенном ударопрочном кейсе. Информация будет передаваться при помощи спутников через закрытые каналы связи. Для обеспечения видеоконференции компьютер оснастят дисплеем, видеокамерой, микрофоном и наушниками.

В зависимости от комплектации мобильные комплексы могут быть оснащены медицинским модулем, куда входит различное портативное оборудование. Например, электрокардиограф, ультразвуковой сканер, тонометр, глюкометр или спирограф. Предусматривается возможность дополнительного подключения других приборов. Все данные с них будут в режиме реального времени транслироваться врачу-консультанту.

Специалисты из военных госпиталей смогут дистанционно консультировать своих коллег, помогать ставить диагноз, определять сложность ранения или травмы, а затем и тактику лечения. В мирное время такая форма медицинской помощи необходима для консультации военнослужащих в отдаленных районах.

Первыми комплексы получат медподразделения, размещенные на островах Кунашир и Итуруп. В частности, дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые находятся на большом удалении от больниц. Также оборудование поступит в медицинские отряды специального назначения (МОСН) госпиталя Бурденко, медбатальоны и роты Западного и Южного военных округов.

— Солдаты и офицеры служат на большом удалении от больниц, — рассказал «Известиям» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. — Держать под рукой всех врачей нужной специализации в таких условиях невозможно — просто не знаешь, что может произойти. Совет квалифицированного специалиста, который быстро объяснит, как лечить больного, в таком случае бесценен. Особенно востребованы такие возможности в отдаленных гарнизонах и на военных кораблях.

Подобное оборудование незаменимо и при проведении спасательных и гуманитарных операций по оказанию военной помощи — как, например, в Сирии.

Внедрение телемедицинских технологий позволит значительно повысить уровень военно-полевой медицины, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Каждое ранение на поле боя является сложным и по-своему уникальным, поэтому требуются консультации высококвалифицированных узкопрофильных медицинских специалистов, — рассказал он. — Важно, что решение о необходимых для сохранения жизни действиях будет приниматься на месте и незамедлительно.

В США, например, продвижение телемедицинского проекта Disaster Relief and Emergency Medical Services является приоритетным для армии.