Российские «крылья ангелов» окажут помощь раненым

Для российской армии создают новейшую летающую операционную. Специальный транспортный самолет Ил-76МА будет оснащен автономными медицинскими модулями с полным набором диагностического и операционного оборудования. Он предназначается не только для эвакуации раненых, но и для оказания полноценной медпомощи на месте. Сейчас такими самолетами располагают только американские военные, у которых эти машины получили неофициальное название «крылья ангела».

Как сообщили «Известиям» в Министерстве обороны, завершается разработка специальных медицинских модулей в габаритах универсальных авиационных контейнеров. Компактные и автономные 20-тонные модули будут иметь всё необходимое оборудование для диагностики и проведения операций. Они предназначены для создания аэромобильного госпиталя на базе самолета Ил-76МД-90А. Машина уже получила индекс Ил-76МА.

Планируется, что в комплект «летающего госпиталя» войдут несколько операционных и специальный диагностический модуль. Оборудование нового самолета позволит проводить даже самые сложные операции — включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. После прибытия на место госпиталь сразу же на взлетно-посадочной полосе начнет принимать пациентов — именно так поступали американцы в Ираке и Афганистане. Запасы позволят ему автономно работать несколько недель. При необходимости модули могут быть выгружены и превращены в основу для полевого госпиталя.

В Минобороны пояснили, что отечественный вариант «крыльев ангела» будет использоваться не только в горячих точках, но и для улучшения медицинского обслуживания в отдаленных гарнизонах. При этом Ил-76МА может приземлиться даже на неподготовленную площадку.

Сейчас Минобороны располагает одним летающим госпиталем — Ил-76МДТ «Скальпель-МТ». Машина была создана в 1980-х годах во время войны в Афганистане для эвакуации раненых. Из двух построенных тогда машин в строю остается одна, приписанная к подмосковному аэродрому Чкаловский. «Скальпели» привлекались для перевозки раненых из Афганистана, горячих точек не территории СССР, позже — в ходе чеченских кампаний. Также один «Скальпель» есть в составе авиации МЧС.

Экс-начальник Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майор Владимир Попов заявил «Известиям», что аэромобильные госпитали должны стать неотъемлемой составной частью системы медицинского обеспечения вооруженных сил.

— Аэромобильные средства оказания срочной медпомощи используются не только при катастрофах техногенного и природного характера, но и при ведении боевых действий, проведении антитеррористических операций, — сказал Владимир Попов. — Поэтому совершенно уместно появление мобильных госпиталей в распоряжении военных медиков. Подтвердил это и сирийский опыт.

Эксперт отметил, что спецсамолеты обеспечат оперативную доставку военных медиков с необходимым оборудованием в любую точку территории России, а если понадобится, то и за рубеж.

— Тут же на месте может быть организован осмотр пострадавших, оказана экстренная медицинская помощь, а при необходимости — проведена операция, — сказал Владимир Попов. — Специалисты могут подготовить больного к транспортировке в госпиталь или больницу для оказания специализированной помощи, например, при ожоге, переохлаждении или ранении.

Владимир Попов напомнил, что в советское время рассматривалась возможность создания эскадрильи специализированных медицинских самолетов.

— Шесть-восемь таких машин планировали равномерно распределить по территории страны, чтобы при необходимости они могли доставить помощь в течение нескольких часов. Оказанная в течение первых часов врачебная помощь намного увеличивает шансы спасти пострадавшего, — сказал эксперт. — К сожалению, планы создания такой авиаэскадрильи в то время реализовать не удалось.

Сегодня «летающие госпитали», аналогичные Ил-76МА, есть лишь в составе американского Joint Medicine Aviation Unit (JMAU, Объединенный авиационный медицинский отряд). Основная задача этого подразделения — поддержка операций спецназа. В качестве носителей медицинских модулей используются самолеты семейства МС-130. Они способны днем и ночью в любую погоду совершать посадку на неподготовленные площадки. Оснащение «летающих госпиталей» позволяет проводить даже сложные нейрооперации. В 2001 и 2003 годах самолеты JMAU были несколько раз скрытно развернуты в тылу иракских войск и на территории, подконтрольной талибам. Их экипажи смогли спасти жизни нескольким «зеленым беретам», бойцам отряда «Дельта» и рейнджерам.