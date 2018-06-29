Спасение на «Воднике»

В российской армии испытывают бронированные тактические машины скорой помощи для эвакуации раненых с поля боя. Спецавтомобиль создан на базе колесного бронированного вездехода ГАЗ-39371 «Водник». Его сильные стороны — высокая проходимость и подвижность. Броня выдерживает попадание пуль и снарядов малого калибра, а значит, помощь придет даже под плотным огнем противника. Медицинский отсек оснащен набором диагностического и реанимационного оборудования, что позволяет стабилизировать состояние раненных до прибытия в госпиталь. По словам экспертов, бронированные реанимобили кардинально поменяют концепцию эвакуации с поля боя.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в этом году в войска поступили санитарно-эвакуационные машины «Водник» со специальным медицинским оборудованием. Они проходят испытания. Машины разрабатываются в рамках масштабной программы модернизации и технического переоснащения медицинской службы Вооруженных сил.

«Водник» изначально создавался как многоцелевой армейский автомобиль. Предназначен для транспортировки людей и грузов по всем видам дорог, в том числе по труднопроходимой местности. Машина легко передвигается по болотистой местности и непролазной грязи, и даже преодолевает вброд неглубокие реки. Проходимость обеспечивает шасси 4x4 с независимой подвеской и централизованной системой управления давлением в шинах и внушительный клиренс 475 мм. В 2001 году 12 машин опытно-промышленной партии проходили войсковые испытания в боевых условиях в Чечне в качестве автомобилей сопровождения. Испытания были признаны успешными.

Вездеходные качества «Водника» позволят организовать поиск и гарантированно добраться к раненому даже по развороченной взрывами передовой. Бронекорпус изготавливается из стали, окна из многослойного бронированного стекла. Они гарантировано защищают экипаж и раненых от пуль калибра 7,62 мм и осколков. Для повышения уровня защиты на автомобиль можно установить дополнительную навесную броню, которая позволит остановить снаряды малого калибра.

После обнаружения раненому немедленно окажут экстренную медицинскую и анестезиолого-реанимационную помощь и под присмотром врачей доставят в военный госпиталь. Лечебно-диагностическое оборудование санитарного «Водника» позволяет проводить необходимые медицинские манипуляции в пути. Все оборудование может работать от стационарных источников электропитания, бортового электроснабжения и в автономном режиме.

В вездеходной «скорой» есть всё необходимое для транспортировки пострадавших. В состав оборудования входят аппараты для искусственной вентиляции легких, стимуляции сердечной деятельности и других реанимационных манипуляций. В процессе транспортировки будут непрерывно мониториться основные параметры организма пострадавшего.

Такая машина будет востребована в войсках и кардинально поменяет концепцию эвакуации раненых с поля боя считает военный эксперт Олег Желтоножко. По его мнению, необходимость в машине, которая способна работать на переднем крае и обеспечивать при этом экстренную медицинскую помощь, назрела давно, раненому необходимо оказать помощь в течение первых минут, тогда шансы на выживаемость резко возрастают.

— В российской армии в качестве санитарно-эвакуационной машины долгое время используется гусеничный тягач МТ-ЛБ, — рассказал эксперт. — Эта проходимая и недорогая машина, но у нее есть существенный недостаток: внутри невозможно разместить необходимое медицинское оборудования. По большому счету это эвакуационный транспортер, в котором устанавливались носилки. До последнего времени варианты спецмашин на колесном ходу не рассматривались, поскольку они не соответствовали требованиям проходимости. Но сейчас появились новые машины, в том числе «Водник».

По результатам военных компаний в Ираке и Афганистане для армии США была создана санитарная машина с защитой от мин и засад (MRAP) повышенной мобильности и проходимости бронетранспортер MaxxPro Dash Ambulance. Всего было закуплено порядка 1 тыс. этих машин.