Солдаты окопаются по-новому

Минобороны модернизировало самый старый элемент экипировки солдата — малую пехотную лопату (МЛП), более известные как саперная лопатка, или саперка. В российской армии МЛП появилась еще в годы Первой мировой. Ее использовали и для окапывания, и для рубки, и даже для приготовления пищи. С тех пор конструкция практически не менялась. Но сейчас ей на смену пришла лопатка-трансформер, которая превращается в мотыгу, топор и даже щуп. При этом малая саперная лопата остается не только шанцевым инструментом, но и грозным оружием для рукопашного боя там, где не хватает места для удара штыком или прикладом.

По мнению экспертов, малая саперная лопата, несмотря на кажущуюся архаичность, остается важнейшим элементом индивидуального оснащения солдата.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в этом году на снабжение принята новая высокотехнологичная пехотная малая складная лопата. До этого она два года находилась на испытаниях в войсках. По их итогам в конструкцию изделия был внесен ряд изменений, например, был разработан более прочный черенок из полимерных материалов. Первая партия лопаток-трансформеров будет закуплена Минобороны до 10 ноября 2018 года. Стоимость одной новой саперки ` около 3 тыс. рублей.

Новая МЛП отличается малым весом и компактностью. Но главная ее особенность — это возможность менять положения полотна лопаты. Для этого в конструкции саперки предусмотрен специальный особо прочный фиксатор. Он размещается между черенком и самим «штыком». Фиксатор позволяет поменять угол наклона полотна. Благодаря такому решению военнослужащие получат не только инструмент для копания, но и мотыгу, топор и даже пилу.

Обновленную саперку можно использовать для рытья окопов, рубки колючей проволоки, для установки и снятия минно-взрывных заграждений. Согласно нормативам, с ее помощью подготовленный солдат должен за полтора часа вырыть одиночной окоп в полный рост.

МЛП также останется грозным оружием для рукопашного боя. В действующих наставлениях по физической подготовке наравне со штыковым и ножевым боем прописаны приемы с использованием пехотной лопаты: удары наотмашь, тычки, обезоруживание противника. В окопах и тесных помещениях именно саперка заменяет бойцу траншейную дубинку, появившуюся на фронтах Первой мировой.

Полотно современной лопаты выполнено из высокопрочной стали с антибликовым и антикоррозийным покрытием. Черенок изготавливается из полимерных материалов. Дополнительно в комплект лопаты входит брусок для правки режущих кромок «штыка», чехол из износоустойчивого материала. Для инженерных подразделений малая пехотная лопата идет в комплекте с переходником для крепления обычного минного щупа, а также металлического и диэлектрического.

Малые пехотные лопаты остаются чрезвычайно важным элементом индивидуального оснащения бойца, и в ближайшее время замены им не предвидится, рассказал «Известиям» независимый эксперт Олег Желтоножко.

— Очень важно, что Минобороны начало обращать внимание на такие детали в снаряжении солдата, — отметил эксперт. — В условиях современной войны малые пехотные лопаты по-прежнему используются для самоокапывания. Когда находишься под огнем противника и помощи ждать неоткуда, с помощью саперной лопаты можно вырыть окоп, чтобы сохранить жизнь. Вместе с тем в полевых условиях очень важна многофункциональность инструмента, ведь бойцу бывает необходимо не только копать, но и рубить кустарник, резать колючую проволоку, отбиваться в рукопашной схватке, наконец. Создание многофункциональной, но при этом прочной и легкой саперки — большой прорыв в плане разработки современного снаряжения.

Создателем малой пехотной лопаты считается датский офицер Мадс Линнеманн. Изобретатель предложил снабжать личный состав пехоты вооруженных сил универсальным инструментом, представлявшим собой одновременно лопату, пилу, нож и сковороду. Лопатка была запатентована в 1870 году и быстро распространилась по миру. Единственная страна, которая заплатила за использование патентованного изобретения— Российская империя.