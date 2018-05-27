Инженеры поля боя

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Что именно помогает современным саперам в работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Бронеавтомобиль «Рысь» — российская версия итальянской бронемашины Iveco LMV. Активно используется российской армией, в том числе в Сирии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Инженер в водолазном костюме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Робот «Уран-6». Справа — оператор в защитном снаряжении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Противодроновое оружие» лишает беспилотники управления с помощью направленного электромагнитного импульса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Защитное снаряжение повышает вероятность выживания и сохранения здоровья в случае близких разрывов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Миноискатели различных типов остаются одним из основных средств борьбы с минами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Глубинный миноискатель МГ-1, предназначенный для поиска взрывных устройств, установленных на углублении до 5 м под землей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Инженер с МГ-1
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Электронное оборудование инженерных войск непрерывно совершенствуется
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Комплект снаряжения для боев в пустынных районах
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В Международном противоминном центре в Нахабино прошла конференция по борьбе с минной опасностью. В рамках конференции посетителям и журналистам продемонстрировали новые образцы инженерной техники и вооружения. Портал iz.ru делится наиболее интересными фотографиями.
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