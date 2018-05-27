Прямой эфир

Инженеры поля боя

Что именно помогает современным саперам в работе
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Бронеавтомобиль «Рысь» — российская версия итальянской бронемашины Iveco LMV. Активно используется российской армией, в том числе в Сирии
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Инженер в водолазном костюме
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Робот «Уран-6». Справа — оператор в защитном снаряжении
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Противодроновое оружие» лишает беспилотники управления с помощью направленного электромагнитного импульса
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Защитное снаряжение повышает вероятность выживания и сохранения здоровья в случае близких разрывов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Миноискатели различных типов остаются одним из основных средств борьбы с минами
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Глубинный миноискатель МГ-1, предназначенный для поиска взрывных устройств, установленных на углублении до 5 м под землей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Инженер с МГ-1
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Электронное оборудование инженерных войск непрерывно совершенствуется
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Комплект снаряжения для боев в пустынных районах
Выделить главное
вкл
выкл

В Международном противоминном центре в Нахабино прошла конференция по борьбе с минной опасностью. В рамках конференции посетителям и журналистам продемонстрировали новые образцы инженерной техники и вооружения. Портал iz.ru делится наиболее интересными фотографиями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017