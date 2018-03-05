Санитарной авиации придадут масштаб и ускорение

Cо следующего года санитарная авиация начнет работать во всех регионах страны, рассчитывает Минздрав. Воздушные суда будут готовы к полету не позже чем через час после вызова в теплое время года и через два — в холода. Сейчас санавиация работает в 34 регионах, а время вылета в отдаленные места до 2017 года доходило до четырех часов. В Минздраве ставят цель в дальнейшем сократить этот показатель до 15 минут.

Крылья спасения

Черлакский район, Омская область. До города — 300 км. Лобовое столкновение легковой машины с грузовиком. К прибытию медиков мама, папа и брат уже скончались, а трехлетний Миша* с переломом основания черепа еще дышал. Мальчика было бы не спасти, если бы не санитарный вертолет, доставивший его в Омск на срочную операцию.

— Оставлять мальчика в районе всё равно что сразу лишить его жизни, потому что там не было специального оборудования и опытных нейрохирургов, способных провести операцию такого уровня. И если бы в регионе не появились новые вертолеты, то никто бы не повез ребенка, так как был риск, что он не переживет перелет, а врачи не стали бы брать на себя такую ответственность, — объяснил завотделением анестезиологии-реанимации областной детской клинической больницы Петр Самбрат (именно он перевозил мальчика).

sanavia1 Вертолет Ми-8 МТВ-1 МЧС России доставил в Казань 14-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Республике Марий Эл Фото: РИА Новости/МЧС Республики Татарстан

Вертолеты санавиации Ми-8 есть в 34 российских регионах, появились они в прошлом году после старта приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации». И только за 2017-й удалось спасти жизни более 8 тыс. человек. Больше 6 тыс. раз вертолеты вылетали к людям, у которых случился инфаркт, инсульт, тяжелые травмы и другие ЧП.

В скоростных вертолетах Ми-8 есть всё, что дает медикам возможность оказать помощь пациенту уже в полете: например, реанимационный модуль, кислородный баллон, дефибриллятор, аппарат для вентиляции легких. На борту тепло и работает защита от вибрации.

— Санитарная авиация в 2017 году участвовала в ликвидации последствий ряда чрезвычайных ситуаций, таких как взрывы на промышленных объектах (Тобольск), крупные ДТП, — рассказали «Известиям» в Минздраве.

Из федерального бюджета под этот проект было выделено 3,3 млрд рублей, еще 0,5 млрд рублей вложили субъекты. А на этот год запланировано еще 3,2 млрд рублей.

Сейчас Минздрав готовит предложения в правительство, чтобы с 2019 года распространить приоритетный проект на всю страну.

Не опоздать

Благодаря появлению санавиации в Крыму у 50-летнего Владимира* из Керчи до сих пор есть кисти рук. Он пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин рассказал, что для Керчи такая ситуация не редкость: во время войны город был ареной жестоких сражений.

— Очень часто местные жители находят то в земле, то в канаве какие-то боевые снаряды. В этот раз человеку оторвало кисти рук. Если бы его вовремя не смогли доставить в севастопольский главный госпиталь Черноморского флота и провести необходимую операцию, то он навсегда бы остался калекой. В таких случаях счет времени идет на минуты, — рассказал Сергей Астанкин.

sanavia2 Вертолеты гражданской авиации экстренного реагирования ГКУ «Московский авиационный центр» в месте своего базирования и обслуживания — на аэродроме в Остафьево Фото: агентство городских новостей «Москва»

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко отметил, что новый медицинский вертолет способен добраться до любой точки Крыма меньше чем за час, забрать и перевезти одного тяжелобольного на носилках и до четырех больных с травмами средней и легкой тяжести в сидячем положении.

Время прибытия вертолета может быть решающим, отмечают в Минздраве России. В ведомстве подготовили поправки в «Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». Они регламентируют время вылета борта санитарной авиации: до часа в летний период и до двух часов — в зимний. Предполагается, что документ вступит в силу в октябре 2018 года.

Как рассказали в Минздраве, раньше время вылета санитарного вертолета в некоторых регионах, например в Якутии, доходило до четырех часов. За 2017 год в ряде регионов удалось сократить этот срок до 30 минут. Это позволяют сделать круглосуточные дежурства медиков и воздушных судов. Речь идет о поддержании непрерывного состояния готовности к транспортировке из любой точки региона. Но это увеличивает стоимость летного часа. К примеру, в Красноярском крае она по итогам прошлого года составила 172,9 тыс. рублей, в Оренбуржье — на 30 тыс. дороже.

sanavia3 Сотрудники медицинской службы с пациентом на борту специализированного вертолета Ми-8 Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

— Лучшее время вылета в пилотных регионах было зафиксировано в Татарстане — 15 минут. Санитарная авиация только возрождается, в некоторых субъектах она не функционировала почти 25 лет. Чтобы вертолет мог вылететь, нужно его подготовить — заправить, проверить техническое состояние, получить план полета, в зимнее время провести еще ряд мероприятий, например прогрев двигателя, заправку незамерзайки и так далее. Поэтому время вылета в летнее и зимнее время разное, — пояснили в ведомстве.

Руководитель Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский отметил, что если подготовка воздушного судна и перелет будут занимать несколько часов, это может быть критично для пациента.

— Лучше увеличить количество ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты), чтобы в 200 км от каждого труднодоступного места находились автомобили скорой помощи. Это как минимум дешевле. Потому что обслуживание вертолета, в том числе один часовой перелет, может стоить как одна зарплата фельдшера, — отметил он.

Руководитель Московского авиационного центра Кирилл Святенко рассказал, что в столице в постоянной готовности к вылету находятся три вертолета санавиации. Бригада вылетает на место происшествия в течение 8–12 минут.

В Минздраве отметили, что будут стремиться к московским и татарстанским показателям по всей стране.

Спасенному благодаря санитарной авиации Мише из Омской области в этом году исполнится четыре года. И врачи уже готовят ему в подарок игрушечный вертолет.

*Имена изменены.