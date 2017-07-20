Средства Фонда обязательного медицинского страхования могут направить на оплату услуг санитарной авиации в регионах по долгосрочным контрактам с авиаперевозчиками. Такое предложение прорабатывается в связи с тем, что в федеральном бюджете на 2018–2019 годы средств на транспортировку больных по воздуху не предусмотрено. Проблемы развития санитарной авиации будут обсуждаться в четверг на конференции, организованной Ассоциацией вертолетной индустрии и «Вертолетами России», в рамках работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

Услуги санитарной авиации для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах страны, с начала этого года субсидируются по программе Минздрава России. Однако средства в федеральном бюджете есть только на один год, что вынуждает правительство думать о других источниках финансирования. Проблемы поддержки развития рынка санитарной авиации обсуждались 19 июня на заседании президентской комиссии по вопросам развития авиации общего назначения, следует из текста протокола (копия документа есть у «Известий») мероприятия. По данным источника «Известий», этому же вопросу было уделено время на состоявшейся 17 июля Авиационной коллегии при правительстве РФ.

Как уточнили в Минпромторге России, заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем на прошлой неделе было дано поручение проработать этот вопрос Минтрансу, Минэкономразвития и Минздраву России. В правительстве допускают возможность заключения долгосрочных контрактов на оказание услуг санитарной авиации с использованием средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Программа Минздрава предусматривает в течение 2017–2019 годов финансирование в размере 3,3 млрд рублей ежегодно. Как уточнили «Известиям» в министерстве, в этом году деньги из бюджета уже были переведены регионам в полном объеме. Однако в 2018 и 2019 годах такое финансирование в федеральном бюджете не предусмотрено.

— В случае доведения соответствующих бюджетных ассигнований Минздраву России будут заключены соглашения о предоставлении указанной субсидии на срок, превышающий один год, — отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, не высказав позиции относительно задействования средств ФОМС на оплату авиаперелетов.

С целью развития рынка санитарной авиации в 2017 году запланирована поставка региональным авиакомпаниям 29 новых отечественных вертолетов типа «Ансат» и Ми-8, оснащенных специальным медицинским модулем. Оператором программы лизинга вертолетов выступает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Представитель ГТЛК заявил «Известиям», что в компании знают и поддерживают предложение о финансировании медицинской авиации из средств ОМС.

— В целом ГТЛК поддерживает возможность использования средств ФОМС для финансирования оплаты медицинских авиауслуг. Считаем, что это будет полезно для вертолетной отрасли в целом и для развития приоритетного проекта по санавиации. Мы готовы принимать участие в проработке деталей, — подчеркнули в лизинговой компании.

Президент региональной кировской авиакомпании «Вяткаавиа» Олег Кочкин рассказал «Известиям», что благодаря старту федеральной программы развития санитарной авиации у его компании объем выполнения данного вида авиаработ взлетел с 15 млн рублей в прошлом году до 188 млн рублей в этом году. При этом авиаперевозчик уже ведет переговоры с ГТЛК о приобретении вертолетов «Ансат». Основная проблема на сегодня — это требование со стороны лизинговой компании о предоставлении финансовой гарантии обеспечения возвратности лизинговых платежей.

По мнению представителей Минпромторга, реализуемые в настоящее время Минздравом России меры поддержки вертолетного парка санитарной авиации необходимо распространить также и на самолеты.

СПРАВКА

Субсидии по программе Минздрава на закупку авиационных услуг, которые с этого года получают 34 субъекта РФ, позволяют оплачивать полеты по заданиям санитарной авиации и дежурство вертолетов, готовых вылететь в течение 30 минут с момента поступления вызова. В планах на 2017 год также строительство 34 вертолетных площадок в непосредственной близости от медицинских организаций. До начала реализации проекта в ряде таких регионов, как Курганская область, Псковская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, санитарная авиация практически не использовалась.