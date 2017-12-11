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ФАС предложила выбрать инвестора санитарной авиации на конкурсе

Ранее «Ростех» предложил назначить выгодоприобретателя проекта решением правительства
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддержала назначение без конкурса главного инвестора нового проекта — межрегиональной службы санитарной авиации. Ранее госкорпорация «Ростех» предложила правительству назначить единого оператора таких услуг на всей территории страны. В этом качестве было предложено утвердить специально созданное АО «Национальная служба санитарной авиации» и заключить с ним концессионное соглашение. По мнению ФАС, конкурсная процедура гарантирует населению более качественные медицинские услуги, эксперты считают такой порядок выбора инвестора долгим и затратным.

Как рассказали «Известиям» в ФАС России, в ведомстве изучили предложение «Ростеха» о создании единого оператора санитарной авиации, взаимодействие с которым должно строиться на основе концессионного соглашения. По законодательству о концессиях, такое соглашение может быть заключено либо по решению правительства РФ без конкурса, либо по итогам его проведения.

Анатолий Сердюков создает единого оператора санитарной авиации
Внебюджетные инвестиции в проект должны составить 35,5 млрд рублей

— По мнению ФАС, конкурсная процедура гарантирует заключение концессионного соглашения на наилучших условиях с точки зрения эффективности оказания услуг и будет способствовать повышению их качества, — заявил «Известиям» заместитель руководителя ведомства Рачик Петросян. — Таким образом, вопрос о целесообразности заключения концессионного соглашения, в том числе его подписания без конкурса, требует дополнительного обоснования и обсуждения.

Кроме того, в ФАС отметили, что из обращения «Ростеха» невозможно сделать вывод о том, в отношении каких объектов имущества предлагается заключить концессионное соглашение.

В Минздраве также рассмотрели предложения «Ростеха». Министр здравоохранения Вероника Скворцова поддержала эту идею в письме гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову (копия документа есть у «Известий»). В письме отмечено, что создание единого оператора на всей территории страны позволит достигнуть целевых индикаторов приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных регионах Российской Федерации».

«Заключение концессионного соглашения с одним оператором позволит сократить сроки передачи новой вертолетной техники, расширить перечень регионов, участвующих в проекте, а также сократить потребный объем финансирования из средств федерального бюджета, направленный на снижение стоимости летного часа новой техники», — сказано в документе.

Смысл концессионного соглашения в том, что инвестор финансирует создание тех или иных общественно значимых объектов или систем, а государство в рассрочку возмещает ему понесенные затраты и позволяет получить прибыль через установление специальных тарифов. Как отметил независимый эксперт Дмитрий Адамидов, услуги санитарной авиации будут востребованы долгие годы, что делает концессионное соглашение привлекательным для потенциальных инвесторов. Вероятно, именно по этой причине возникла полемика — проводить конкурс или нет.

— Позиция ФАС обусловлена в большей степени исполнением формальных требований антимонопольного законодательства, — отметил Дмитрий Адамидов. — Строго говоря, можно провести конкурс с условиями, которым будет соответствовать только один участник. Но этот вариант будет более долгим и более затратным — необходимо заплатить за банковскую гарантию или изыскать иные формы обеспечения заявки. Именно поэтому инициаторы не очень хотят выходить на конкурс.

Как добавил эксперт, опыт концессионных соглашений на транспорте (это, в частности, платные дороги) показал: такие варианты проектов оказывались для бюджета наиболее дорогими из возможных. Тому есть объективные причины — процентные ставки достаточно высоки. Бюджет, помимо эксплуатационных расходов, так или иначе оплачивает стоимость привлеченного инвестором финансирования, которое существенно дороже стоимости заимствований для государства.

— Оптимальный вариант для бюджета — если государство закупит воздушный флот и иные активы, необходимые для создания системы, а потом передаст их оператору, — считает Дмитрий Адамидов. — Но, судя по всему, избран иной путь. Более определенно об эффективности этого варианта можно будет говорить, когда станут известны ключевые условия концессионного соглашения.

Как ранее писали «Известия», «Ростех» предложил правительству для развития санитарной авиации использовать механизм инфраструктурной ипотеки, с помощью которого привлечь около 35,5 млрд рублей из внебюджетных источников. Также было предложено утвердить АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) единственным исполнителем проекта авиамедпомощи и заключить с ним концессионное соглашение, а регионам выделить субсидии на госзакупку авиаработ.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», 75% АО НССА принадлежит Фонду развития санитарной авиации (учредитель — Сергей Кастюк). Собственник оставшихся 25% — АО «Рычаг», подконтрольное концерну КРЭТ (входит в «Ростех»).

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