Медведев поручил проработать вопросы санавиации

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопросы расширения списка регионов, участвующих в проекте «Развитие санитарной авиации». Поручение было опубликовано на сайте кабмина РФ.

В документе отмечается, что при необходимости ведомства должны будут подготовить соответствующие изменения в паспорт приоритетного проекта.

Кроме того, премьер поручил Минздраву проанализировать лучшие практики оказания скорой помощи в рамках проекта и учесть их при планировании.

28 декабря на заседании Госсовета Медведев предложил рассмотреть вопрос о судьбе налога на движимое имущество.