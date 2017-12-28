Прямой эфир

Медведев поручил проработать вопросы санавиации

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопросы расширения списка регионов, участвующих в проекте «Развитие санитарной авиации». Поручение было опубликовано на сайте кабмина РФ.

В документе отмечается, что при необходимости ведомства должны будут подготовить соответствующие изменения в паспорт приоритетного проекта. 

Кроме того, премьер поручил Минздраву проанализировать лучшие практики оказания скорой помощи в рамках проекта и учесть их при планировании. 

28 декабря на заседании Госсовета Медведев предложил рассмотреть вопрос о судьбе налога на движимое имущество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев одобрил создание шести новых территорий опережающего развития
Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017