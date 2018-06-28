Военные получили летающую «скорую помощь»

В нынешнем году Минобороны получит первые «воздушные операционные». Это вертолеты Ми-8АМТШ, оснащенные модулями-контейнерами с набором сложного медицинского оборудования. Теперь врачи смогут проводить реанимацию и сложные хирургические операции даже в полете. Комплекс бортовой самозащиты «Витебск» надежно прикроет вертолеты от средств противовоздушной обороны противника. Под таким прикрытием «воздушный госпиталь» получит возможность эвакуировать раненых прямо с поля боя.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВКС, до конца нынешнего года в войска должны поступить четыре Ми-8АМТШ с медицинскими модулями. Эта система принимается на вооружение в рамках масштабной программы модернизации и технического переоснащения медицинской службы Вооруженных сил.

«Воздушные госпитали» предназначены для оказания экстренной медицинской и анестезиолого-реанимационной помощи на месте боя. Вертолет приземлится максимально близко к пострадавшему, и врачи примут его на борт. Лечебно-диагностическое оборудование позволяет проводить необходимые медицинские манипуляции для спасения, как на земле так и в полете. Всё оборудование способно работать от стационарных источников электропитания, от бортового электроснабжения и в автономном режиме. Мобильный модуль можно легко загрузить и разгрузить с помощью наземного аэродромного оборудования и смонтировать в кабине вертолета.

После оказания первой помощи вертолет доставит раненого в военный госпиталь. В медицинском модуле есть все необходимое для транспортировки двух пострадавших, которые находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Это аппараты для искусственной вентиляции легких, стимуляции сердечной деятельности и других реанимационных манипуляций. Основные функции жизнедеятельности организма пострадавшего будут непрерывно отслеживаться. В экстренных случаях даже в полете можно будет провести сложную хирургическую операцию.

Военным медикам в боевых условиях необходимо как можно быстрее добраться к раненому и в полевых условиях оказать квалифицированную помощь. И для этого им крайне необходима специальная эвакуационная техника, заявил «Известиям» полковник медслужбы в запасе, кандидат медицинских наук Игорь Авилов.

— Наибольшие сложности здесь возникают во время боевых действий и учений, — отметил эксперт. — Современные медицинские модули на базе вертолета станут воздушной «скорой помощью». Они смогут быстро добраться до пострадавшего. Это позволит как можно быстрее доставить раненого в стационар. В полете ему окажут квалифицированную помощь. Оперативность спасет жизнь военнослужащему и уменьшит степень нарушения функций поврежденных органов. Это минимизирует урон здоровью и позволит бойцу в короткие сроки вернуться в строй.

Имеющийся в Ми-8АМТШ комплекс бортовой самозащиты «Витебск» справится не только с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), но и с дальнобойными системами. «Витебск» может «задавить» вражеские ПЗРК мощной радиоэлектронной помехой, «ослепить» головки самонаведения их ракет тепловыми зарядами-«ловушками».

Сейчас аналогичные модули скорой помощи есть только на вооружении армии США. В частности, подобные комплексы имеются у элитного Joint Medical Augmentation Unit (JMAU, Объединенный медицинский отряд). Его бойцы отвечают за оказание врачебной помощи в боевых условиях отрядам Delta и DEVGRU. В арсенале JMAU — несколько типов контейнеров для различных авиационных платформ: вертолетов МН-47, транспортных самолетов МС-130 и C-17.