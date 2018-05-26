Вертолеты и не только

Холдинг «Технодинамика» представил на HeliRussia 2018 авариестойкую топливную систему для вертолетов
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Новая топливная арматура должны резко повысить пассивную безопасность вертолетов и выживаемость экипажа и пассажиров в случае аварии
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Топливные баки новой конструкции должны предотвратить утечку и возгорание топлива в случае жесткой посадки вертолета
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ — один из экспонатов выставки. Несет, среди прочего, управляемое вооружение, используется для поддержки действий спецназа и десантно-штурмовых подразделений
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Боевые вертолеты составляют значительную часть производства российской авиационной промышленности
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Перспективная машина российской разработки пока проходит испытания
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Последняя коммерческая модификация известного семейства вертолетов Ми-8/17 — Ми-171А2. Отличается усовершенствованным оборудованием
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Новый вертолет компании Bell вскоре начнут поставлять в Россию
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Еще один иностранный гость. Новая версия вертолета AW-109 выпускается в медицинском, пассажирском, VIP-варианте и ряде других. Предлагается в том числе для обеспечения работ на шельфе
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Фото: пресс-служба АО «Технодинамика»
Вертолеты в медицинской комплектации пользуются всё большей популярностью на рынке
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В форуме участвуют 246 компаний, в том числе 49 иностранных из 19 государств. Ключевыми российскими участниками выставки стали холдинги «Ростеха»: «Вертолеты России», «Технодинамика», ОДК и ряд других. Вертолетная индустрия остается одним из ключевых звеньев российской оборонки, сосредоточив значительный научный и технологический потенциал. Имеющиеся и перспективные вертолеты совершенствуются как с точки зрения базовых летно-технических характеристик, так и с точки зрения вторичных свойств, таких, как комфорт, безопасность и экономичность.
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