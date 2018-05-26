Вертолеты и не только

В форуме участвуют 246 компаний, в том числе 49 иностранных из 19 государств. Ключевыми российскими участниками выставки стали холдинги «Ростеха»: «Вертолеты России», «Технодинамика», ОДК и ряд других. Вертолетная индустрия остается одним из ключевых звеньев российской оборонки, сосредоточив значительный научный и технологический потенциал. Имеющиеся и перспективные вертолеты совершенствуются как с точки зрения базовых летно-технических характеристик, так и с точки зрения вторичных свойств, таких, как комфорт, безопасность и экономичность.