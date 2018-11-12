Прямой эфир

Омскую область назвали благополучной по АЧС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Омская область изменила статус по африканской чуме свиней. Регион перенесли из числа неблагополучных в благополучные.

Решение принято Россельхознадзором. С середины июля 2017 года в регионе было зарегистрировано 34 очага заболеваемости и три инфицированных объекта. Было уничтожено более 20,4 тыс. свиней в 115 населенных пунктах. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Для предотвращения новых случаев заболевания 1.2 тыс. личных подсобных хозяйств отказались от разведения свиней и переключились на крупный рогатый скот, овец и коз. Правительство предоставит им субсидии. Кроме того, хозяйствам, которые лишились поголовья из-за АЧС, выплачены компенсации на общую сумму более 170 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Калининградская область восстановит производство свинины после АЧС
Карантин по АЧС сняли в Мурманской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017