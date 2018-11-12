Омскую область назвали благополучной по АЧС

Омская область изменила статус по африканской чуме свиней. Регион перенесли из числа неблагополучных в благополучные.

Решение принято Россельхознадзором. С середины июля 2017 года в регионе было зарегистрировано 34 очага заболеваемости и три инфицированных объекта. Было уничтожено более 20,4 тыс. свиней в 115 населенных пунктах. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Для предотвращения новых случаев заболевания 1.2 тыс. личных подсобных хозяйств отказались от разведения свиней и переключились на крупный рогатый скот, овец и коз. Правительство предоставит им субсидии. Кроме того, хозяйствам, которые лишились поголовья из-за АЧС, выплачены компенсации на общую сумму более 170 млн рублей.