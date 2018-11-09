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Калининградская область восстановит производство свинины после АЧС

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Минсельхоз Калининградской области прогнозирует восстановление производства свинины в регионе в 2019 году. Объемы сократились из-за вспышки АЧС.

Согласно прогнозам, в 2019 году предприятия произведут порядка 41 тыс. т свинины, что соответствует показателям 2017 года. Более того, в 2020 году власти рассчитывают на производство 66 тыс. т мяса в год. Об этом пишет Калининград.Ru.

В ведомстве считают, что предприятиям удалось выстроить работу для возобновления утраченного из-за африканской чумы поголовья свиней. Кроме того, росту производства будет способствовать открытие новых заводов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области было выявлено почти 20 очагов африканской чумы свиней. Помимо заболеваемости на фермах, специалисты выявляли случаи заболевания среди диких кабанов.

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