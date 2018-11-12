СМИ указали на разногласия между Макроном и Трампом

Визит президента США Дональда Трампа в Париж положил конец «бромансу» (тесные дружественные отношения между двумя мужчинами. — Прим. «Известий») между ним и французским лидером Эммануэлем Мароном, пишет 12 ноября газета The Washington Post.

Как отмечает издание, Трамп во время своего последнего визита во Францию по случаю памятных мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны подчеркнул увеличивающуюся пропасть между США и европейскими партнерами.

До своего приземления в Париже американский лидер раскритиковал слова Макрона о международной безопасности. После этого Трамп пропустил церемонию совместного шествия международных лидеров по Елисейским полям к Триумфальной арке, где выступил Макрон, который резко высказался против политики Трампа «Америка прежде всего».

Особый акцент издание сделало на том, что Трамп из-за непогоды не поехал на американское кладбище, что послужило поводом для критики со стороны наблюдателей и комментаторов из США. По их словам, осадки не должны были помешать президенту выполнять свой долг.

11 ноября Эммануэль Макрон рассказал в интервью телеканалу CNN, что у него есть общие черты с американским лидером Дональдом Трампом. При этом есть одно существенное различие — в отличии от Трампа француз не считает себя националистом.