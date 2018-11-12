Прошедшие в Париже мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой, безусловно, не были всего лишь мемориальным собранием. На фоне приуроченных к дате торжеств заметно интенсифицировалась полемика о судьбе действующих глобальных структур обеспечения безопасности.

Во многом этим обстоятельством и была обусловлена «достаточно настойчивая» просьба французского правительства не проводить на полях саммита встречу лидеров США и России. Две страны в восприятии многих европейских политиков по-прежнему являются доминирующими центрами влияния и силы, между ними как бы зажат в тиски Европейский союз.

Соображения по формату и специфике мероприятий в Париже, которыми руководствовался президент Франции, вполне понятны и объяснимы: закрытые от прочих участников торжеств переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа не только бы оттянули на себя всё внимание СМИ. Сам факт такой встречи затмил бы амбициозные заявления Эммануэля Макрона о возможности создания общеевропейских вооруженных сил, повышающих значимость и самостоятельность ЕС. В конце концов кто знает, о чем договорились бы руководители двух главных ядерных держав, оставшись наедине? Очевидно, что итоги полноформатного диалога президентов США и России могли устроить далеко не всех.

Заминка в Париже не означает срыв переговоров Москвы и Вашингтона: лидеры двух стран условились провести обстоятельную встречу уже в конце месяца — на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. На повестке не только комплекс двусторонних отношений, но и глобальные вопросы, от решения которых, без преувеличения, зависит безопасность мира. В первую очередь дальнейшая судьба договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, денонсация которого может стать спусковым крючком к ревизии всей испытанной десятилетиями системы международных отношений.

Вернемся к политической повестке, которая была озвучена принимающей саммит стороной. Идея общеевропейских вооруженных сил вовсе не нова. За последние годы в той или иной форме она высказывалась и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, и канцлером Германии Ангелой Меркель, и многими другими ключевыми спикерами ЕС. Примечательно, насколько по-разному отреагировали на ее актуализацию Путин и Трамп. Последний счел саму постановку вопроса оскорбительной, а российский президент отнесся с пониманием и даже поддержкой.

Для понимания причин такого диаметрального различия сделаем краткий экскурс в историю.

Столетие окончания Первой мировой является для Европы действительно важной датой. Более 20 млн жизней стоил континенту военный спор, главным победителем которого по факту стали Соединенные Штаты. Соблюдая нейтралитет вплоть до 1917 года, американцы вступили в боевые действия чуть более чем за год до их окончания, но сполна воспользовались плодами победы. Четыре мощнейшие европейские империи остались под руинами войны, в то время как молодая североамериканская держава быстро заполнила образовавшийся международный вакуум.

Главный итог бессмысленной с точки зрения интересов европейских народов бойни заключался даже не в этом. Именно неразрешенные противоречия Первой мировой сделали практически неизбежным следующий, еще более кровавый глобальный конфликт. Из него США также вышли одним из победителей и главным бенефициаром, понеся несопоставимо меньшие людские и материальные потери, чем Европа.

Действующая на сегодняшний день в мире архитектура безопасности и согласования глобальных интересов ведущих держав, доставшаяся нам в наследство от биполярной ялтинско-потсдамской системы международных отношений, выстраивалась и отлаживалась ровно для того, чтобы такой опустошительной чумы на нашем континенте больше не могло произойти. Советский Союз вынес на себе основное бремя уничтожения нацизма и неимоверной ценой принудил агрессоров к миру в 1945 году. Россия является последовательным сторонником сохранения глобальных и региональных институтов: начиная от ООН как главной универсальной международной структуры и заканчивая Европейским союзом. Все объединения на континенте, которые 70 лет так или иначе позволяли Европе сохранять мир и деэскалировать локальные конфликты, должны быть сохранены.

Россия хочет видеть Евросоюз «единым и процветающим». Такова неоднократно высказанная президентом Путиным последовательная и принципиальная позиция. В то же время мы уже не раз давали нашим партнерам понять, что подобные соображения не относятся к НАТО. Россия по-прежнему считает Североатлантический альянс «пережившим свой яд» рудиментом холодной войны. «Независимый, самодостаточный, суверенный в сфере обороны и безопасности» Евросоюз действительно отвечает общеконтинентальному запросу на уход из-под опеки США, а следовательно, и интересам России, которая видит в повышении статуса и роли ЕС одну из важнейших составляющих укрепления многополярности.

Окончательные итоги саммита в Париже подводить преждевременно. Необходимо дождаться результатов встречи в Буэнос-Айресе, чтобы выносить вердикт о новой системе глобальной безопасности и том месте, которое сможет занять в ней Россия.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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