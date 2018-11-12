Белый дом объяснил отмену поездки Трампа на военное кладбище в дождь

Президент США Дональд Трамп не смог посетить американское мемориальное кладбище в Буа Бело во Франции в ходе своего визита на мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны, так как это создало бы трудности для жителей Парижа, которым пришлось бы столкнуться с перекрытием улиц из-за президентского кортежа. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, из-за практически нулевой видимости президент не смог отправиться на вертолете, как это было запланировано ранее, а поездка на автомобиле потребовала бы перекрытия значительной части автодорог в Париже. При этом сам путь занимал по два с половиной часа в обе стороны, а жители города о закрытии дорог были бы практически не предупреждены, пишет ТАСС.

11 ноября Трамп подвергся критике в США и Европе за отказ посетить во время своего визита во Францию мемориальное кладбище в Буа Бело из-за непогоды. Наиболее резко в связи с ситуацией высказался член британского парламента и внук знаменитого премьера Великобритании Уинстона Черчилля Николас Сомс.

Трамп прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. В рамках визита американский лидер посетил Елисейский дворец и провел встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.