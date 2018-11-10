Трамп и Макрон провели «конструктивную встречу» в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп провели «очень конструктивные» переговоры в Париже. Об этом сообщает 10 ноября агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Главы стран встретились спустя несколько часов после того, как президент США опубликовал запись в Twitter, в которой назвал оскорбительными слова Макрона о необходимости собственной армии для Евросоюза. Французский лидер ранее заявил, что армия нужна, чтобы защищаться от других стран, в том числе от Соединенных Штатов.

Администрация Макрона назвала ситуацию с записью в Twitter недоразумением.

Трамп вместе с супругой прибыл во Францию в числе глав других стран для участия в мемориальной церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны. На мероприятие приглашены более 120 высокопоставленных гостей, в том числе президент России, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.