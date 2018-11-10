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Трамп обсудит с Макроном вопросы торговли и Сирию

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Фото: REUTERS/Christophe Petit Tesson
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Лидеры США и Франции обсудят вопрос торговых отношений двух стран, ситуацию в Сирии и Иран. Об этом заявил президент Французской Республики Эммануэль Макрон в начале встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в субботу, 10 ноября, в Париже.

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Со своей стороны глава Белого дома заявил, что намерен обсудить с французским лидером военные вопросы и борьбу с терроризмом.

Также Макрон на встрече с американским коллегой отметил необходимость укреплять безопасность в Европе. По его словам, как сообщает «РИА Новости», ситуация, когда она обеспечивается Соединенными Штатами, является нечестной. Президент Франции выразил мнение, что для обеспечения безопасности необходимо больше «европейской обороны».

Трамп прибыл в Париж накануне 9 ноября для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 

Форум мира, приуроченный к дате, пройдет в столице Франции 11 ноября.

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