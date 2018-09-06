Евросоюз должен вернуться к вопросу снятия санкций с российских парламентариев, чтобы обеспечить им свободу передвижения. Об этом в интервью «Известиям» заявил французский сенатор, вице-председатель комиссии верхней палаты парламента по иностранным делам, обороне и безопасности Робер дель Пиккиа. Кроме того, он рассказал о формировании стратегического партнерства с Россией, о том, как спасти европейские компании от американских санкций, и разрешении конфликта в Донбассе.

— В своей речи на ежегодной встрече с послами Эммануэль Макрон заявил о необходимости выстраивать стратегическое партнерство с Россией и Турцией. Какова новая стратегия Парижа в отношениях с Москвой?

— Пока что это не новая готовая стратегия, а скорее общие предложения президента по выстраиванию двусторонних отношений и формированию общеевропейской архитектуры безопасности. Суть в том, что Европа больше не может доверять свою защиту Соединенным Штатам, а должна взять ответственность за собственную безопасность и, как следствие, суверенитет в свои руки. Как сказал президент, после окончания холодной войны альянсы всё еще имеют важное значение, однако обращаться за решением каждой проблемы к союзникам ошибочно.

Европейская безопасность предполагает сотрудничество с Москвой. В своей речи Эммануэль Макрон подчеркнул, что диалог с Россией должен касаться целого спектра тем: кибербезопасность, химическое оружие, классические вооружения, безопасность в космосе, территориальные конфликты. Сейчас главное, что необходимо определить: то, как будет действовать так называемая Большая Европа.

Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце, Париж Фото: REUTERS/Pool/Philippe Wojazer

— Когда следует ожидать конкретных шагов Франции по части формирования новой европейской архитектуры безопасности с участием России?

— В своей речи президент Макрон объявил об определенных наработках и проектах в этом направлении. Более конкретных предложений от него можно ждать в течение ближайших месяцев. Думаю, речь пойдет о том, чтобы бороться с общими вызовами сообща, привлекая все государства Большой Европы, куда входят не только страны Евросоюза.

— Относительно темы безопасности в Европе как вы оцениваете перспективы возобновления «нормандского формата» по урегулированию конфликта на Украине?

— Конфликтующие стороны договаривались об отводе войск и организации местных выборов. Без этого мира не достичь. Франция, Германия, Россия стараются найти решение, однако требуются усилия сторон, воюющих в Донбассе. Конфликт еще далек от мирного урегулирования.

Вы знаете нашу позицию: во французском парламенте сенаторы предложили постепенно отменять санкции, введенные против парламентариев и дипломатов. В парламенте и в правительстве высказываются решительно «за», однако для этого необходим прогресс в переговорном процессе по Донбассу.

— Можно ли в ближайшее время ожидать отмены европейских санкций в отношении России?

— В Санкт-Петербурге мы поучаствовали в конференции Межпарламентского союза: российская сторона предоставила визы всем членам делегаций, несмотря на ограничения. Думаю, Евросоюз мог бы снять некоторые санкции для того, чтобы обеспечить свободное передвижение парламентариев. Это уже обсуждалось [в Совете Европы. — «Известия»], однако так и не было сделано. Тем не менее, возможно, на общеевропейском уровне выдвинут еще одно подобное предложение, которое принесет реальные результаты.

сирия Сирия, Алеппо Фото:REUTERS/Omar Sanadiki

— Россия и Франция совместными усилиями предоставляют гуманитарную помощь сирийскому мирному населению. Наравне с гуманитарной поддержкой Россия ставит на повестку послевоенное восстановление Сирии. Готова ли Франция участвовать в этом, в том числе и финансово?

— Прежде чем говорить об этом, необходимо, чтобы ситуация в Сирии стала спокойнее. Война всё еще идет — в стране продолжаются боевые столкновения, и это всё осложняет. Насколько знаю, сам президент Асад говорил, что он не хочет привлекать к восстановлению страны другие государства (президент Сирии Башар Асад оценил сумму реконструкции в $400 млрд, а ее сроки — в 10–15 лет. В июне 2018 года он заявил, что сирийцы восстановят страну без помощи Запада. — «Известия»).

Очевидно, что реставрация Сирии необходима — должны заработать инфраструктура и административное управление, надо, чтобы в страну вернулись люди, бежавшие от ужасов войны в Турцию и Европу. Однако, по моему мнению, европейские страны не будут вкладывать деньги в восстановление мостов, зданий, дорог, не будучи уверенными, что всё это вновь не будет разрушено.

Ликвидация ИГИЛ (организация запрещена в России. — «Известия») и постепенное улучшение ситуации были возможны благодаря военному вмешательству Франции, России и других стран. Однако сейчас необходимо довести всё до того момента, когда ситуация успокоится окончательно. И тогда европейские страны будут готовы обсуждать свое участие в восстановлении САР.

— Помимо Сирии российские и французские интересы сходятся, когда речь заходит о ядерной сделке с Ираном.

— Здесь позиция Франции обозначена четко: мы привержены СВПД и в отличие от Соединенных Штатов из сделки мы не выйдем. Однако мы также считаем, что можно пойти дальше и расширить текущее соглашение.

— Тем не менее сейчас крупные европейские компании, опасаясь санкций США, уходят из Ирана. Как Франция может защитить предприятия, которые продолжили сотрудничество с Тегераном?

— Американские санкции угрожают европейской банковской сфере: США «наказывают» европейские банки, сотрудничающие с Ираном. Так, некоторые банковские организации оштрафовали на крупные суммы.

макрон трамп Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Это очень сложная ситуация, из нее трудно найти выход. Остается надеяться, что французский президент сможет убедить Дональда Трампа в том, чтобы отменить эти санкции и подключиться к переговорам по дополнительным пунктам к соглашению с Ираном 2015 года, как он уже пытался сделать это ранее во время своего апрельского визита в Вашингтон.

— Относительно внутриевропейских дел: недавно появилась информация о том, что Франция готовится к выходу Британии из Евросоюза без заключения сделки. Чем могут быть обусловлены такие разговоры?

— Ситуация вокруг Brexit пока не ясна. Сейчас всё будет зависеть от внутренней обстановки в Британии: там регулярно возникают разговоры о повторном голосовании, всплывают проблемы по границе с Ирландией, партийные противоречия. Очевидно одно: Евросоюз нужен Великобритании, равно как и Великобритания нужна Евросоюзу.