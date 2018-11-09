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Трамп обвинил Обаму в истощении армии США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не простит своему предшественнику Бараку Обаме истощение американской армии. Так он ответил на критику со стороны супруги экс-президента Мишель Обамы, передает 9 ноября телеканал CNN.

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Бывшая первая леди США написала в своей новой книге мемуаров, что никогда не простит Трампу его роли в движении birther, сторонники которого обвиняют Барака Обаму в том, что он был избран президентом нелегитимно, поскольку получил гражданство страны не по праву рождения.

«В ответ я тоже выражу разногласие, я никогда не прощу (президента Барака Обаму. — Ред.) за то, что он сделал с армией США. Она была истощена, и мне пришлось это исправлять», — заявил Трамп. Политик также подчеркнул, что упадок армии сделал страну небезопасным местом для граждан.

8 ноября Трамп в ходе пресс-конференции по итогам выборов обвинил своего предшественника в том, что именно он якобы допустил воссоединение Крыма с Россией.

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