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Внук Черчилля раскритиковал Трампа за отказ посетить кладбище в дождь

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский лидер Дональд Трамп подвергся критике в США и Европе за отказ посетить во время своего визита во Францию мемориальное кладбище в Буа Бело из-за непогоды.

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Наиболее резко в связи с ситуацией высказался член британского парламента и внук знаменитого премьера Великобритании Уинстона Черчилля Николас Сомс.

«Они погибли, глядя врагу в глаза, а этот жалкий и недостойный Дональд Трамп не смог даже бросить вызов погоде, чтобы отдать дать уважения павшим», — написал политик в Twitter.

Как пишет The Washington Post, волна критики в адрес Трампа прокатилась и по Соединенным Штатам. Заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы Бен Родс отметил, что плохая погода не является уважительной причиной для изменения планов.

«Трамп готов использовать американских военных для предвыборных политических трюков, но остался сидеть в своем отеле вместо того, чтобы почтить память тех, кто сражался и отдал свои жизни за Америку», — подчеркнул Родс. 

Аналогичного мнения придерживается бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша-младшего Дэвид Фрам. 

«Президент поехал во Францию на эту важную годовщину, а потом остался в своем номере в отеле смотреть телевизор вместо того, чтобы лично принести дань уважения американцам, которые отдали 100 лет назад свои жизни ради победы», — заявил он, назвав действия Трампа «невообразимыми». 

Трамп прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. В рамках визита американский лидер посетил Елисейский дворец и провел встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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