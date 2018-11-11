Трамп заявил о проведении «продуктивных» встреч в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень продуктивные для страны встречи в ходе поездки во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Как пишет RT, на своей странице в Twitter глава Белого дома написал, что у него были продуктивные для США встречи, а также звонки. Также он отметил, что вечером ожидает встречи с мировыми лидерами.

Had very productive meetings and calls for our Country today. Meeting tonight with World Leaders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

На данный момент Трамп уже посетил Елисейский дворец и провел встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Также у него было запланировано посещение американского кладбища на юге Франции, но поездку пришлось отменить из-за плохой погоды, отмечает «Газета.ru».

Трамп вместе с супругой прибыл во Францию в числе глав других стран для участия в мемориальной церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны. На мероприятие приглашены более 120 высокопоставленных гостей, в том числе президент России, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.