Аршавин провел прощальный матч за «Кайрат»

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин провел прощальную игру за казахстанский футбольный клуб «Кайрат». Об этом 11 ноября сообщает ТАСС.

В заключительном туре чемпионата страны алма-атинский клуб встречался с карагандинским «Шахтером». Матч завершился со счетом 0:0, пишет «Газета.ру».

Аршавин вышел на поле на 50-й минуте игры, но не отметился результативными действиями. 37-летний игрок уже не сможет принять участие в следующем матче казахстанской команды в финале Кубка Казахстана с «Атырау» из-за лимита на легионеров.

В декабре текущего года истекает действие контракта Аршавина с «Кайратом». 5 ноября «Федеральное агентство новостей» сообщило, что соглашение не будет продлено.

7 ноября стало известно, что российский футболист не намерен переходить в другую команду и хочет завершить карьеру.

Аршавин стал игроком «Кайрата» весной 2016 года. В составе команды он провел свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.