Прямой эфир

Задержанный в США российский журналист рассказал о произошедшем

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал причину своего задержания в аэропорту Вашингтона. Он рассказал, что его допросили и уведомили о необходимости регистрации его проекта USA Really в качестве иноагента, после чего отпустили.

Братья по оружию
«Суперястреб» Джон Болтон не имел никаких контактов с обвиняемой в США россиянкой Марией Бутиной

«Я сейчас нахожусь в Париже», — сказал член ОП РФ «Интерфаксу».

Малькевич отметил, что задержание произошло вечером 9 ноября в аэропорту Вашингтона, когда он хотел вылететь во Францию для участия в мероприятиях, посвященных столетию Первой мировой войны. По словам мужчины, ему представили ордер, который предписывал провести задержание и разъяснительную беседу, также в нем было прописано изъятие и проверка всех электронных носителей.

Член Общественной палаты рассказал, что сотрудники ФБР задавали ему вопросы в течение нескольких часов. В том числе они интересовались темой российского «вмешательства» в американские выборы 2016 года, после чего вручили Малькевичу уведомление о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, главным редактором которого он является, и отпустили. Обвинений россиянину предъявлено не было.

Ранее 11 ноября сообщалось, что посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдепартамент США с просьбой разъяснить ситуацию.

Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах в американском штате Мэриленд. Об этом свидетельствует сайт Общественной палаты. Во время того, как подводили итоги, журналист высказался о большом количестве нарушений, которые были допущены на голосовании. Также он отметил, что несмотря на это и поток людей, с которым избирательная система не справлялась, обвинений в адрес Москвы не прозвучало.

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. По их итогам планируется переизбрание 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также более 6 тыс. членов заксобраний штатов, судей и членов советов школьных округов. Подсчет голосов официально начался в субботу, 10 ноября. 

Вашингтон с 2016 года обвиняет РФ во «вмешательстве» в президентские выборы и связях с американским лидером Дональдом Трампом. Россия и сам Трамп обвинения категорически отрицают. Москва неоднократно указывала на их голословность и бездоказательность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черногорский финиш: дело о госперевороте могут закрыть в 2019 году
Главным фигурантам судебного процесса грозит 15 лет заключения
Болтон назвал промежуточные выборы самыми безопасными в истории‍ США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017