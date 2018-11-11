Задержанный в США российский журналист рассказал о произошедшем

Журналист, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал причину своего задержания в аэропорту Вашингтона. Он рассказал, что его допросили и уведомили о необходимости регистрации его проекта USA Really в качестве иноагента, после чего отпустили.

«Я сейчас нахожусь в Париже», — сказал член ОП РФ «Интерфаксу».

Малькевич отметил, что задержание произошло вечером 9 ноября в аэропорту Вашингтона, когда он хотел вылететь во Францию для участия в мероприятиях, посвященных столетию Первой мировой войны. По словам мужчины, ему представили ордер, который предписывал провести задержание и разъяснительную беседу, также в нем было прописано изъятие и проверка всех электронных носителей.

Член Общественной палаты рассказал, что сотрудники ФБР задавали ему вопросы в течение нескольких часов. В том числе они интересовались темой российского «вмешательства» в американские выборы 2016 года, после чего вручили Малькевичу уведомление о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, главным редактором которого он является, и отпустили. Обвинений россиянину предъявлено не было.

Ранее 11 ноября сообщалось, что посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдепартамент США с просьбой разъяснить ситуацию.

Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах в американском штате Мэриленд. Об этом свидетельствует сайт Общественной палаты. Во время того, как подводили итоги, журналист высказался о большом количестве нарушений, которые были допущены на голосовании. Также он отметил, что несмотря на это и поток людей, с которым избирательная система не справлялась, обвинений в адрес Москвы не прозвучало.

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. По их итогам планируется переизбрание 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также более 6 тыс. членов заксобраний штатов, судей и членов советов школьных округов. Подсчет голосов официально начался в субботу, 10 ноября.

Вашингтон с 2016 года обвиняет РФ во «вмешательстве» в президентские выборы и связях с американским лидером Дональдом Трампом. Россия и сам Трамп обвинения категорически отрицают. Москва неоднократно указывала на их голословность и бездоказательность.