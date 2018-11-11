Посольство РФ проверяет сообщения о задержании журналиста Малькевича

Посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдепартамент США в связи с сообщениями о задержании журналиста и первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

На своей странице в Twitter российское посольство отметило, что после информации, которая появились в ряде СМИ, было принято решение направить запрос об обстоятельствах задержания в аэропорту Вашингтона сотрудниками ФБР российского журналиста, пишет «РИА Новости».

Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах в американском штате Мэриленд. Об этом свидетельствует сайт Общественной палаты. Во время того, как подводили итоги, журналист высказался о большом количестве нарушений, которые были допущены на голосовании. Также он отметил, что несмотря на это и поток людей, с которым избирательная система не справлялась, обвинений в адрес Москвы не прозвучало.

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. По их итогам планируется переизбрание 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также более 6 тыс. членов заксобраний штатов, судей и членов советов школьных округов.