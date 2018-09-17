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В AmCham допустили полный уход американских компаний из России

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Фото: предоставлено Американской торговой палатой в России
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Полный уход американских компаний из России возможен в случае новых санкций США и ответных действий Москвы. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Это объявление экономической войны»
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По словам бизнесмена, компании озабочены не только уже существующими мерами, но и угрозой дополнительных антироссийских санкций, передает «РИА Новости».

«И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства», — сказал он в понедельник, 17 сентября, в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Новые санкции могут запретить работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и запрещают совершать сделки на покупку газа. В итоге производство в России становится невозможным, подчеркнул глава AmCham.

Эта угроза существует и «висит в воздухе», несмотря на то что дела по бизнесу идут достаточно хорошо.

Весной Родзянко объяснил, что именно США не нравится в действиях России. По его словам, в правящих кругах присутствует сильное раздражение на тему поведения России по поводу Скрипалей, Сирии, Украины.

В конце августа США ввели первый пакет новых ограничений против РФ из-за «дела Скрипалей». В ноябре Вашингтон должен приступить к рассмотрению второго, который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли, но Белый дом может и отказаться от него, если Москва даст гарантию в будущем не использовать химоружие.

Причиной введения ограничений послужил инцидент в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания британского агента и экс-сотрудника Главного разведуправления России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Лондон заявил, что их отравили веществом класса «Новичок» российского производства. Москва назвала обвинения голословными и требует открытого и независимого расследования.

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