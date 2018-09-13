США оценили убытки России от санкций в десятки миллиардов долларов

За время действия американских санкций Россия понесла убытки в десятки миллиардов долларов, заявила представитель госдепартамента США Маниша Сингх.

«Кроме того, они (санкции. — Ред.) оказали большое влияние на госсектор и негативно ударили по российским компаниям», — приводит ее слова «Интрефакс».

Вступая на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты американского парламента, она также сказала, что РФ является угрозой национальной безопасности США по многим направлениям.

США и Евросоюз вводят ограничительные меры против Москвы с 2014 года. Тогда причиной называлась ситуация на Украине. Как отмечал ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Вашингтон настолько раскрутил маховик санкций, что процесс введения новых может некоторое время идти по инерции.

Так, 27 августа вступил в силу первый пакет новых ограничений Вашингтона в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей». Через три месяца американская сторона планирует ввести еще один пакет санкций, но Белый дом может и отказаться от него, если Россия даст гарантию в будущем не использовать химоружие.

Ответом Москвы на недружественные меры со стороны страны Запада стал закон о контрсанкциях, который был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции. Меры не будут распространяться на жизненно необходимые товары— например, лекарства.