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Глава AmCham рассказал о раздражающих США действиях России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко объяснил, что США не нравится в действиях России. О причинах недовольства он рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы задавали этот вопрос (о разъяснениях по санкциям. — iz.ru) и в казначействе, и в других ведомствах в США. Ответы были, что в правящих кругах присутствует сильное раздражение на тему поведения России по поводу Скрипалей, Сирии, Украины — всё это по-прежнему их волнует», — цитирует Родзянко агентство «РИА Новости».

По его словам, не менее острой темой является приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. В Вашингтоне уверены, что «хакеры продолжают влиять на системы».

При этом представителям бизнеса отвечать на такие темы нечем, так как они не касаются предпринимателей.

«Мы больше говорили о том, как на нас действуют новые санкции, что односторонние санкции, объявленные США, меняют ситуацию на рынке в пользу конкурентов американских компаний», — добавил Родзянко.

ПМЭФ-2018 пройдет 24–26 мая в Санкт-Петербурге. На форуме рассмотрят вопросы глобальных рисков и ответы на них. Одна из тем будет посвящена взаимодействию государства и бизнеса при стихийных бедствиях. Участники ПФЭМ-2018 также изучат вопрос повышения объема гумпомощи в мире. Сегодня ее финансирование оценивается в $10 млрд.

Как стало известно 7 мая, в форуме примет участие посол США в России Джон Хантсман.

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