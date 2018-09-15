Ряд китайских банков присоединился к санкциям против России

Часть банков КНР присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась осуществлять перечисления на счета российских кредитно-финансовых организаций.

Об этом заявил руководитель Центрального банка России в Китае Владимир Данилов в субботу, 15 сентября.

Произошедшее он назвал проблемами, которые связаны с расширенной интерпретацией китайскими банками санкций третьих стран в отношении России, передает ТАСС.

«Коммерческие банки Китая зачастую ссылаются на санкции стран США и ЕС и приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — цитирует Данилова телеканал «Звезда».

«В этих санкциях нет ограничений по платежам через банки, кроме тех лиц и организаций, которые внесены в эти списки», — приводит слова финансиста РЕН ТВ.

По словам главы отделения ЦБ в Китае, постепенно увеличивается число транзакций в национальных валютах — рубле и юане, но основная часть переводов осуществляется по-прежнему в американских долларах.

Он поделился мнение, что решить ситуацию поможет усиление разъяснительной работы о сути санкций Вашингтона и Брюсселя в отношении России в секторе коммерческих банков Китая.

В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп раздумывает над введением дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд.

Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

24 августа в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай и США провели конструктивный и откровенный обмен мнениями в Вашингтоне по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес.