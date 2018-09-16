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Трамп выразил сочувствие семьям жертв урагана «Флоренс»

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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким пяти жертв урагана «Флоренс».

«Стало известно о пяти смертях в результате урагана «Флоренс»! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее 16 сентября Национальный центр США по наблюдения за ураганами сообщил, что «Флоренс» ослаб до тропической депрессии. Однако в штатах Северная Каролина и Южная Каролина по-прежнему сохраняется опасность наводнений и ливневых паводков.

Последнее усиление урагана «Флоренс» в США было зафиксировано 14 сентября. Позже его статус был понижен до шторма.

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