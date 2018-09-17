«Профессиональные лиги требуют оздоровления»

На Восточном экономического форуме министр спорта России Павел Колобков в эксклюзивном интервью «Известиям» прокомментировал рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказал об использовании наследия ЧМ-2018, о прогрессе нашей футбольной сборной и развитии студенческого и школьного спорта.

— Поделитесь впечатлениями от игры сборной России по футболу.



— Меня больше всего порадовала самоотдача ребят. Все видели, как игроки реагируют на забитые голы даже во время товарищеского матча с Чехией. Отмечу важную тенденцию: если раньше игроков упрекали в том, что они не хотят играть за сборную, что в клубе они гораздо продуктивнее, чем в международных матчах, то сейчас такого и близко нет. Все стремятся получить вызов в национальную команду и проявить себя как можно лучше.



— Можно сказать, что после ЧМ-2018 наша сборная вышла на совершенно другой уровень?



— Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу. Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду. После ЧМ-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами.



— В чем они заключаеются?



— Сейчас мы обсуждаем с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков. Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по своему. У нас нет единого стандарта. Сейчас для каждой возрастной группы мы прорабатываем такой стандарт и хотим сделать его обязательным.



— Много вопросов вызвало присуждение российским футболистам звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) по итогам ЧМ-2018. Каково ваше мнение по этому вопросу?



— Во-первых, мы консультировались с экспертами, это было коллегиальное решение. Во-вторых, ЗМС — это не спортивное, а почетное звание. Это важно понять. Оно присуждается за выдающиеся результаты. Футбол — это самый массовый, популярный, самый конкурентный вид спорта. На ЧМ-2018 приехали 32 примерно равные команды. А многие сильные сборные и вовсе остались за бортом соревнований, в том числе команды Италии, США, Нидерландов, Чили… Наши ребята проявили себя героями и полностью заслужили признание их заслуг.



— Правительство утвердило «Концепцию наследия чемпионата мира», согласно которой до 2023 года содержание стадионов в Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге до 2023 года будут финансировать за счет федерального бюджета (на это выделяет около 16 млрд рублей). Предполагается, что после 2023 года затраты на содержание стадионов полностью лягут на регионы, которые должны найти внебюджетные источники финансирования. В среднем содержание одной 45-тысячной арены, по мнению авторов концепции, обходится в сумму не менее 300 млн рублей в год. Для региона это существенные деньги. Отсюда несколько вопросов: способны ли стадионы за пять лет выйти на самоокупаемость. За счет чего?



— Регионы участвовали в конкурсе на проведение матчей ЧМ-2018, между ними была очень высокая конкуренция. Все очень хотели получить новые стадионы, поскольку это центр притяжения не только спортивной, но и культурной, социальной жизни города. Действительно, в первый год будет осуществляться 100-процентное финансирование стадионов, но поэтапно будет происходить снижение федеральной поддержки за счет федерального бюджета. К пятому году эксплуатации стадиона она снизится в три раза. За это время бизнес-планы, которые есть у всех стадионов, должны реально заработать и приносить прибыль. Помимо футбола на аренах должны проводиться культурные мероприятия — выставки, концерты. Должны быть привлечены внебюджетные источники финансирования, надо постараться реализовать программу naming rights (право на название стадиона. — iz.ru). В России уже есть подобный пример с «Открытие Ареной», и по этому пути должны пойти и другие российские стадионы.



— Возможно ли построение в России полноценной футбольной экономики (сервис на стадионах, увеличение зрелищности футбольных матчей, самоокупаемые клубы)?



— Опыт ряда стадионов говорит о том, что это не только возможно, но и осуществимо. Мы внимательно изучаем этот вопрос, обсуждаем его с коллегами и различными экспертами, постоянно проводим совещания с руководителями арен. Все понимают, что должна быть разработана такая маркетинговая программа, которая позволит привлечь максимальное количество зрителей на стадион. Есть много различных моделей привлечение денег в футбол.



— Вы не удивлены, что при этом многие футбольные клубы теряют свой профессиональный статус? Летом наш футбол лишился двух клубов, выступающих в высшем дивизионе, — «Амкара» и «Тосно»...



— Профессиональные лиги требуют оздоровления. В том числе и финансовое. Многое зависит от профессионализма менеджеров и тех правил игры, которые устанавливаются федерациями и спортивными лигами. Например, КХЛ, на мой взгляд, движется в правильном направлении. У них есть план, направленный на оздоровление финансовой ситуации, создание равных условиях для всех клубов лиги. Это займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны. РПЛ также надо озаботиться этим вопросом. Возможно, вернуться к идее финансового регламента. Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, и постепенно ситуация будет выправляться.



— Хотелось бы перейти к другим видам спорта. Как вы оцениваете триумфальное выступление российских спортсменов на первом объединенном чемпионате по летним видам спорта?



— Был целый ряд приятных результатов, но надо оценивать каждый вид спорт в отдельности. Меня очень порадовала команда по спортивной гимнастике. У сборной серьезно поменялся состав, и новые, молодые спортсмены с первого же турнира здорово себя проявили. Очень сильно выступили наши команды по велотреку, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и легкой атлетике. Последние завоевали шесть медалей, хотя выступали в Берлине в усеченном составе и под нейтральным флагом. В целом, мультиспортивный ЧЕ — важный старт, который позволит ребятам хорошо подготовиться к Олимпийским играм.



— Несмотря на россыпь медалей в водных видах спорта, гимнастике, велотреке, легкой атлетике, мы предсказуемо остались без наград в гольфе, триатлоне, маунтинбайке. Будут ли в России более интенсивно развиваться эти олимпийские дисциплины?



— Гольф — новый вид спорта для нас. У нас нет таких традиций, как в Японии, Южной Корее, США, Великобритании… Сейчас есть совсем молодые спортсмены, которые постепенно набираются уверенности и, возможно, уже на Играх-2020 в Токио смогут показать неплохой результат. То же самое касается и маунтинбайка. Это очень интересный вид спорта, где не так давно очень здорово выступала Ирина Калентьева (бронзовый призер Игр-2008). Сейчас наши спортсмены пока не готовы показывать такие результаты, но перспективная молодежь тоже есть. В целом сложно конкурировать во всех видах спорта. Есть наши дисциплины, где мы признанные лидеры, есть виды спорта, где мы вполне конкурентноспособны, а в некоторых видах у нас пока не хватает традиций.



— Титулованная велогонщица Ольга Забелиская перешла в сборную Узбекистана. Она объяснила свое решение тем, что, имея один положительный допинг-тест, была уверена, что её не допустят до Игр-2020. Схожее опасение высказала и Юлия Ефимова. У вас есть уверенность, что через два года наших спортсменов с допинговым прошлым не завернут перед Олимпиадой, как это сделали перед Пхенчханем?



— Случай Забелинской — отдельная история. Думаю, что он не связан с версий, которой она объяснила свой поступок. Ольга — взрослый человек, и она сама выбирает, как развивать свою карьеру. Отмечу, что она выдающаяся спортсменка, и я хочу пожелать ей только успеха.



Что касается вашего вопроса, то напомню, что после Игр-2018 российской команде был возвращен флаг. Поэтому я надеюсь, что ситуация в Пхенчхане с недопуском наших спортсменов больше не произойдет. Минспорта и национальные федерации каждый день работают над этим. Процесс не простой, но первые результаты уже есть.



— Вы имеете в виду рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



— Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству, постоянно находились в диаоге, делали всё от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. И мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата. Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября.



— В начале августа появились сообщения, что Санкт-Петербург может выдвинуть свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр. Вы поддерживаете эту идею, насколько она реальна?



— То, что Петербург готов и хочет принять Олимпийские игры — это понятно. Я уверен, что Северная столица способна интересно и качественно провести летние Игры. Но реализацию такого крупного проекта, как Олимпиада, нужно тщательно просчитывать. Он требует не только вложений, связанных с проведением Игр, но и строительства объектов, которых сейчас нет в городе. Начиная от олимпийской деревни и заканчивая велотреком и гребным каналом… С одной стороны, это дорогостоящее удовольствие, с другой — богатое спортивное наследие. Сложно говорить о перспективах возможной заявки, нужно обсуждать этот вопрос на самом высоком уровне.



— Вы довольны развитием школьного и студенческого спорта в России?



— Я считаю, что нам надо поднять престижность межшкольных и межвузовских соревнований, сформировать их единый бренд. Не стесняться пользоваться международным опытом. Например, обратить внимание на NCAA. У студенческого спорта в США есть миллионы своих болельщиков и большие финансовые доходы. Работы в этом направлении у нас непочатый край. Радует, что у нас схожие взгляды по этим вопросам с Министерством просвещения. Поэтому я думаю, что многое из задуманного удастся реализовать.

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