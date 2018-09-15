Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА

Глава Минспорта России Павел Колобков согласился на упрощенные условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее письмо было направлено в международную организацию 13 сентября.

Президент WADA Крейг Риди и гендиректор организации Оливье Ниггли вновь предложили в письменном виде признать доклад независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допинг-расследованию инцидентов во время зимней Олимпиады в Сочи, в том числе один из параграфов, в котором говорится, что отдельные сотрудники российского ведомства, «не связанные государственным заговором», принимали участие в незаконных манипуляциях. Российской стороне предлагается также принять доклад комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в антидопинговой системе РФ в период с 2011 по 2015 год.

Кроме того, руководство Всемирного антидопингового агентства хочет получить доступ к пробам «подозрительных» спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, а также просит предоставить оттуда копию базы данных, чтобы «наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов», пишет «Газета.ру».

14 сентября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить в правах РУСАДА. Вопрос статуса российского агентства рассмотрят на заседании международной организации 20 сентября.

Российское антидопинговое агентство было лишено прав в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ноябре прошлого и в мае текущего года WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, так как Москва не признала вину и отказалась предоставить доступ к данным и анализам столичной антидопинговой лаборатории.