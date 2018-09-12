Глава ФКР пригрозил WADA судом за игнорирование запроса по делу Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассматривает возможность подачи иска в суд против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с отсутствием ответа на его запрос по делу российского спортсмена Александра Крушельницкого. По его словам, ему очень важно знать мотивацию агентства.

Свищев сообщил «РИА Новости», что поинтересовался, почему WADA выступило против досудебного соглашения между Крушельницким и Всемирной федерацией керлинга. Ответа не последовало.

«Мне очень важно узнать их позицию — почему они вдруг опротестовали подписание мирового соглашения, с чем это связано, что за закулисные игры», — сказал он.

«Складывается мнение, что придется, к сожалению, нам с ними познакомиться только в суде», — подчеркнул функционер.

Свищев также заявил, что Крушельницкий будет присутствовать на заседании Спортивного арбитражного суда по своему делу.

Слушания по делу Крушельницкого должны пройти в сентябре.

Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпийских играх, прошедших в феврале 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Позднее россиянина уличили в нарушении антидопинговых правил. В его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония.

Результаты, продемонстрированные Крушельницким и Брызгаловой, были аннулированы, а спортсмены лишены медалей.