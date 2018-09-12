Прямой эфир

Глава ФКР пригрозил WADA судом за игнорирование запроса по делу Крушельницкого

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассматривает возможность подачи иска в суд против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с отсутствием ответа на его запрос по делу российского спортсмена Александра Крушельницкого. По его словам, ему очень важно знать мотивацию агентства.

Керлингисты ищут «подрывника»
Руководители ФКР уверены, что бронзовый призер Олимпиады-2018 Александр Крушельницкий не употреблял мельдоний намеренно

Свищев сообщил «РИА Новости», что поинтересовался, почему WADA выступило против досудебного соглашения между Крушельницким и Всемирной федерацией керлинга. Ответа не последовало.

«Мне очень важно узнать их позицию — почему они вдруг опротестовали подписание мирового соглашения, с чем это связано, что за закулисные игры», — сказал он.

«Складывается мнение, что придется, к сожалению, нам с ними познакомиться только в суде», — подчеркнул функционер.

Свищев также заявил, что Крушельницкий будет присутствовать на заседании Спортивного арбитражного суда по своему делу.

Слушания по делу Крушельницкого должны пройти в сентябре.

Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпийских играх, прошедших в феврале 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Позднее россиянина уличили в нарушении антидопинговых правил. В его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония.

Результаты, продемонстрированные Крушельницким и Брызгаловой, были аннулированы, а спортсмены лишены медалей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Федерации керлинга России опровергли употребление допинга Крушельницким
Российская прокуратура установила невиновность керлингиста Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017