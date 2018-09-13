Полоз: «Сборная России выходит на новый уровень»

Первый после чемпионата мира-2018 сбор национальной команды стал для подопечных Станислава Черчесова началом времени обновления. Многие ожидали увидеть ту сборную, которая блистала на домашнем мундиале, однако стали свидетелями зарождения совершенно иного, но не менее яркого коллектива. После Кубка мира команду навсегда покинули Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Александр Самедов — все трое завершили свою международную карьеру. Также сбор пропустили и немало игроков, которые были важной частью команды на летнем турнире. Кто-то не смог приехать из-за травм, других не вызвали из-за не самой лучшей физической формы. При этом в сборную вернулись те, кто не сумел пробиться в главную команду страны на ЧМ-2018.

В их число попал и форвард «Рубина» Дмитрий Полоз. Футболист, который всегда считался игроком основной обоймы сборной, в 2017 году принял участие в Кубке Конфедераций. Однако после перехода в «Зенит» в прошлом сезоне он выглядел уже не столь уверено, редко попадал в основной состав питерцев и в итоге пропустил чемпионат мира. В 2018 году Дмитрий предпринял попытку перезапустить карьеру в казанском «Рубине» и был вновь вызван в главную команду страны. В контрольном матче против сборной Чехии (5:1) он записал на свой счет один из голов. После этой игры 27-летний нападающий дал интервью «Известиям», в котором рассказал о возвращении в команду, изменениях в коллективе и прогрессе российской сборной.

— Важная часть вашей карьеры прошла в Ростове. Было особенно приятно забить гол за сборную именно в этом городе?

— Безусловно, это очень приятно, как и всегда, когда ты забиваешь гол в составе национальной команды. Тем не менее я не акцентировал особого внимания на том, что смог отличиться именно в Ростове. У меня всегда есть огромное желание играть в составе национальной команды, забивать голы и быть полезным на поле. Не столь важно, в каком именно городе это происходит. С другой стороны, конечно, символично и здорово, что мне удалось отметиться результативным действием в Ростове.

— После ЧМ состав национальной команды обновился почти наполовину. Как это повлияло на атмосферу внутри коллектива?

— В команде царит очень положительная и приятная атмосфера. После удачного выступления на домашнем чемпионате мира сборной удалось повернуть к себе болельщиков. Просто посмотрите, как команду поддерживали на игре с Чехией в Ростове — это было очень здорово. При такой атмосфере на трибунах мы просто не можем плохо играть.

— Кажется, что игра сборной с каждым матчем становится всё более уверенной…

— Действительно, команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень.

— В последней игре команду выводил на поле новый капитан — Юрий Газинский. Выбор тренера стал для вас неожиданностью?

— Юра очень опытный футболист, он играет в центре полузащиты, поэтому это вполне логичный выбор. Я считаю его достойной кандидатурой на эту должность в национальной команде.

— В последнее время сборная проводит свои матчи в регионах...

— Думаю, нет особой разницы, где проводить матчи. К сборной сейчас такое отношение — куда бы мы ни приехали, нам везде окажут стопроцентную поддержку.

— В октябре нашу команду ждут два официальных матча в Лиге наций — со сборными Швеции и Турции. Какой настрой на предстоящие игры?

— У нас еще достаточно времени до этих встреч. До них пройдут еще несколько туров национальных первенств. В них нужно показать себя с лучшей стороны, чтобы попасть в сборную на матчи Лиги наций.

— Сборная выступает очень уверено. Нет опасений, что потом это может сказаться негативно? Не появится ли у команды недооценки соперников?

— Нет, такого точно не будет. Но это правда, что наша команда стала более уверенной в себе. Стараемся больше контролировать мяч, выглядим и действуем на поле более уверенно. Хочется и в следующих играх прогрессировать.

— Вы вернулись в команду после небольшого перерыва. Заметили какие-то изменения в поведении главного тренера Станислава Черчесова?

— Считаю, что после чемпионата мира у ряда наших игроков в голове что-то изменилось. У тренера, наверное, тоже. В футболе очень важна психология - то, как ты сам себя настраиваешь на игру. Когда это подтверждается еще и результатами, как это было на чемпионате мира, все выходят на совсем другой уровень. Это видно и по общению, и по пониманию.

— Можно ли сказать, что у сборной появился менталитет победителей?

— Надеюсь, да. Я думаю, все прекрасно видят, с каким настроем команда выходит на каждый матч, и как она бьется на поле.

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