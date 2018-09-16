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«Роскосмосу» представили фото «Союза» до появления отверстия

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Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
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Внутренняя комиссия РКК «Энергия» представила госкорпорации «Роскосмос» итоги расследования о появлении в обшивке космического корабля «Союз МС-09» отверстия, способствовавшего утечке воздуха на МКС.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области, комиссии удалось найти фотографии корабля до появления дыры.

«Последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия». Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты», — уточнил собеседник агентства, добавив, что никаких повреждения на кадрах нет.

Далее «Союз» был направлен в цех окончательной сборки, а затем на заключительные тестирования систем в контрольно-испытательную станцию, после чего корабль доставили на Байконур.

«Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проведено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК «Энергии», и запуском на орбиту», — отметил источник.

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.

5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королеве. При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что трещина возникла из-за преднамеренного воздействия изнутри.

Позднее в российских СМИ распространилась версия о повреждении корабля американскими астронавтами. Дыра якобы была сделана, чтобы как можно скорее отправить на Землю одного из заболевших коллег и не платить за новый корабль.

При этом 14 сентября стало известно, что в центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне допустили, что причиной появления отверстия могла стать утечка воздуха, а не действия «астронавтов-диверсантов».

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