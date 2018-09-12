Борисов призвал не «вешать ярлыки» на американцев из-за пробоины в «Союзе»

Распространение голословных утверждений о причастности американских астронавтов к повреждению российского космического корабля «Союз МС-09» является абсолютно неприемлемым. Такого мнения придерживается вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов», — приводит его слова ТАСС в среду, 12 сентября.

Российский вице-премьер призвал дождаться итогов расследования специальной комиссии и не «вешать ярлыки и искать ведьм». Он подчеркнул, что в Международной космической станции «никаких политических разногласий нет и не может быть».

Борисов не исключил, что причиной отверстия в бытовом отсеке мог стать производственный брак. При этом он отметил, что «давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе».

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.

5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королёве. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил, что трещина возникла из-за преднамеренного воздействия изнутри.

Ранее 12 сентября газета «Коммерсант» опубликовала материал, согласно которому в «Роскосмосе» приоритетной версией повреждения российского корабля считают преднамеренные действия американских астронавтов. По версии издания, это было сделано, чтобы как можно скорее отправить на Землю одного из заболевших коллег и не платить за новый корабль.