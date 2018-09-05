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СМИ узнали о происхождении дыры в обшивке «Союза»

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Фото: РИА Новости/Олег Урусов
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Комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» полагает, что отверстие от сверла, ставшее причиной утечки воздуха на МКС, появилось в обшивке корабля «Союз МС-09» еще в цехе сборки в Королёве. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Ранее полагалось, что трещина могла появиться на космодроме Байконур или непосредственно на Международной космической станции.

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«Комиссия, которая продолжает изучать причины произошедшего, склоняется к мнению, что отверстие было сделано в отсеке корабля «Союз» еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе», –– сказал источник агентства.

Он отметил, что сейчас комиссия изучает книгу с замечаниями, которая составляется по каждому кораблю. В ней указываются все найденные в ходе производства недочеты и прописаны меры по их устранению.

Еще один источник сообщил, что некоторые сотрудники РКК «Энергия» знали об отверстии, так как устраняли его с помощью специального клея.

Также собеседники агентства опровергли возможность сверления «Союза» на Байконуре.

«Это операция, не предусмотренная документацией. На полигон (космодром) корабль должен поступать в готовом и укомплектованном виде, и там его только испытывают. Если возникает необходимость подобного рода работы, то ее оформляют соответствующим техническим решением. Корабль без присмотра никогда не остается», –– сказал источник.

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, трещина могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом изнутри.

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