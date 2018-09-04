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СМИ назвали виновного в появлении дырки в «Союзе МС-09»

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Фото: roscosmos.ru
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Дыра в обшивке корабля «Союз МС-09» появилась из-за ошибки работника РКК «Энергия». Об этом во вторник, 4 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования.

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«Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью «Богатырь», оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, сверланул не туда», — рассказали журналистам «Газеты.ру».

Уточняется, что после этого отверстие заделали разными клеями и при проверке на герметичность показания не отклонялись от нормы.

Источник издания также добавил, что считает косвенной причиной произошедшего уход из отрасли опытных работников.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в ночь на 30 августа. Как отметил глава «Роскосмоса», микротрещина была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожала возвращению «Союза» на Землю. Он также допустил, что она могла появиться вследствие преднамеренного воздействия сверлом.

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