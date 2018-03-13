«Федерацию» соберут на месте «Союза»

Специальную подвижную башню высотой более 60 м построят на космодроме Байконур для посадки экипажей в новый российский космический корабль «Федерация». В начале марта решение об этом приняла делегация российской ракетно-космической отрасли, посетившая Байконур. Для предстартовой подготовки корабля и его запуска решено задействовать имеющуюся инфраструктуру — готовить аппарат к полету будут в корпусе, где сейчас такие же работы ведут с «Союзами», а новую ракету соберут в корпусе, оставшемся от носителей «Зенит». По мнению экспертов, желание использовать имеющиеся мощности и помещения Байконура обусловлено сжатыми сроками, отведенными на подготовку к полету.

В первый полет (без экипажа) «Федерация», согласно текущим планам, отправится в 2022 году. В начале марта на Байконуре группа специалистов российской ракетно-космической отрасли изучала состояние наземной инфраструктуры космодрома. В пресс-службах Ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработчик корабля «Федерация») и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов) подтвердили факт проведения инспекции. Представители этих предприятий составляли основу делегации. Однако более развернутого комментария на предприятиях не предоставили.

Как рассказал «Известиям» источник на космодроме Байконур, члены комиссии осмотрели монтажно-испытат­ельные корпуса космодрома, стартовый ком­плекс ракеты «Зенит» на площадке 45, аэродро­мы и железнодорожные станции, заправочные комплексы и другие объекты инфраструкт­уры, которые будут использоваться в перспективной пилотируемой программе.

Источник «Известий» в РКК «Энергия», в свою очередь, рассказал, что принято решение о проведении исп­ытаний и предстартов­ой подготовки нового корабля в монтажно-испытательном корпусе площадки 254. Сейчас этот корпус используется для подготовки к полетам на орбиту пилотируемых кораблей «Союз-М­С» и грузовых «Прогресс-МС». Для «Федерации» в этом корпусе развернут новое проверочн­ое оборудование — для испытаний электросистем и проверки герметичности корпуса.

Выводить корабль на околоземную орбиту предполагается на новой российской ракете «Союз-5». Ее разработку, так же как и «Федерации», ведет РКК «Энергия». По своей компоновке новая ракета напоминает носитель «Зенит», поэтому ее сборка будет осуществляться в старом «зенитовском» корпусе. Там же будет выполняться стыков­ка корабля «Федераци­я» с ракетой. Однако в связи с тем, что «Союз-5» имеет несколько большую размерность — она длиннее и больше в диаметре, чем «Зенит», — для новой ракеты, как писали «Известия», потребуется переделка старого и изготовление нового оборудования.

Старты будут выполняться с 45-й площадки — единственного рабочего стартового комплекса под ракету «Зенит», который планируется адаптировать под «Союз-5». Здесь же предстоит построить подвижную башню-фер­му для посадки экипа­жа в корабль. Башня будет оборудована лифтом для поднятия людей на высоту вертикально установленной ракеты — чуть выше 60 м.

За подготовку наземной инфраструктуры, как писали «Известия», будет отвечать казахстанская сторона, которой до конца мая будут переданы здания и территории, использовавшиеся для пусков «Зенитов».

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, «Роскосмосу» приходится использовать оставшийся на космодроме Байконур задел с целью экономии средств и сокращения сроков.

— Поскольку на создание пилотируемой версии «Ангары» для запуска «Федерации» времени не оставалось, было принято решение использовать «Союз-5», который базируется на технологиях «Зенита», — рассказал «Известиям» Иван Моисеев. — В этой связи видится правильным по максимуму использовать имеющуюся на Байконуре инфраструктуру как для подготовки ракеты, так и корабля. Времени на создание чего-то нового не остается. Строительство и проектирование — это многомиллиардные затраты и большое количество времени. Тем более что сроки для проведения первого запуска «Федерации» называются очень жесткие. Чтобы что-то успеть, надо действовать быстрее и использовать то, что есть в наличии.

После первого полета «Федерацию» ждет напряженный график. В 2023 году она совершит беспилотный полет к Международной космической станции, а на конец 2024 года запланирован ее старт к МКС с экипажем из двух человек. Дальнейшая программа пусков предусматривает, что с 2027 года корабль «Федерация» будет запускаться с космодрома Восточный на сверхтяжелой ракете.