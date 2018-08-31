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Глава «Роскосмоса» заявил о герметичности корабля «Союз»

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Фото: Роскосмос
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Пилотируемый корабль «Союз МС-09» герметичен и может быть использован для возвращения космонавтов на Землю, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Сегодня утром (31 августа. — Ред.) были проведены дополнительные работы по мониторингу, они говорят нам о том, что эти работы сделаны вполне надежно и удовлетворительно», — приводит его слова «РИА Новости». По его словам, после проведенных экипажем работ Международная космическая станция (МКС) и корабль находятся в герметичном состоянии.

Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа. Утром произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, обезопасив совместный экипаж станции.

Место утечки воздуха, пробоину диаметром 3–4 см, обнаружили в бортовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Космонавтам удалось заделать ее герметиком и восстановить давление на борту станции. Члены специальной комиссии считают, что главной причиной появления микротрещины стало внешнее воздействие.

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