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НАСА уточнило число сквозных отверстий на космическом корабле «Союз»

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Фото: Global Look Press/National Aeronautics and Space A
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Утечку воздуха дало лишь одно из двух отверстий на российском корабле «Союз МС-09», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».

«Астронавты провели исследование отверстий на корабле «Союз», которое показало, что лишь одно из двух отверстий является сквозным и проникающим, другое оканчивается плотным слоем металлической обшивки и течь давать не может», — следует из отчета НАСА.

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В свою очередь летчик-космонавт Максим Сураев сообщил, что основным компонентом комплекта для ремонта микротрещины является эпоксидная смола.

Нештатная ситуация возникла на МКС ночью и утром 30 августа. Произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, сначала обезопасив совместный экипаж станции. Место утечки воздуха обнаружили.

Вечером 30 августа российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. При помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха. На следующий день стало известно, что члены специальной комиссии считают внешнее воздействие главной причиной появления микротрещины на космическом корабле «Союз МС-09».

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