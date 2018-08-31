В «Роскосмосе» заявили об отсутствии новых утечек на МКС

Новых утечек на Международной космической станции не обнаружено, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, после наложения российскими космонавтами заплаты на пробоину в «Союзе МС-09» давление на МКС остается стабильным. Крикалев отметил, что первый слой специального изолирующего средства по итогам продолжительных тестов демонстрирует абсолютную герметичность, вздутий не наблюдается, передает ТАСС 31 августа.

Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа. Утром произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, обезопасив совместный экипаж станции.

Место утечки воздуха, пробоину диаметром 3–4 см, обнаружили в бортовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Космонавтам удалось заделать ее герметиком и восстановить давление на борту станции. 31 августа заплату проверят на прочность, после чего будет принято окончательное решение по ситуации. Члены специальной комиссии считают, что главной причиной появления микротрещины стало внешнее воздействие.