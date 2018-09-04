Все корабли «Союз» проверят на брак после утечки воздуха

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит на производственный брак все находящиеся на космодроме Байконур и в производстве в подмосковном Королёве космические корабли «Союз» и «Прогресс». Об этом сообщило 4 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В ночь на 30 августа на Международной космической станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного пилотируемого корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, трещина могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом.

«В рамках ведущегося расследования… принято решение обследовать все имеющиеся и находящиеся в производстве корабли «Союз» и «Прогресс» на наличие следов производственного брака», –– рассказал источник агентства.

По его словам, проверка кораблей, находящихся в производстве в Королёве, начнется в ближайшее время, корабли на Байконуре начнут проверять со следующей недели.

В настоящее время на космодроме находятся «Союз МС-10», «Союз МС-11» и грузовой корабль «Прогресс МС-10», предназначенные для запусков в октябре-декабре.

Всего в разных стадиях готовности в Королёве находится более десятка кораблей.

3 сентября Рогозин отметил, что благодаря профессиональным действиям российских космонавтов и специалистов на Земле удалось заделать микротрещину в обшивке «Союза» и восстановить давление на борту МКС.