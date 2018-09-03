Рогозин рассказал о следах «скольжения сверла» по обшивке «Союза»

Трещина в обшивке корабля «Союз МС-09» могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы рассматриваем все версии. Правда, версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри», — сказал Рогозин, которого цитирует «Интерфакс».

При этом он отметил, что пока нельзя точно сказать, что это было, но можно предположить, что это технологическая ошибка какого-то специалиста.

«Там идет скольжение сверла по поверхности», — заявил глава «Роскосмоса».

Также он отметил профессиональные действия российских космонавтов и специалистов на Земле, которые восстановили герметичность обшивки.

Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа. Утром произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, обезопасив совместный экипаж станции.

Место утечки воздуха, пробоину диаметром 3–4 см, обнаружили в бортовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Космонавтам удалось заделать ее герметиком и восстановить давление на борту станции. 31 августа заплату проверят на прочность, после чего будет принято окончательное решение по ситуации. Члены специальной комиссии считают, что главной причиной появления микротрещины стало внешнее воздействие.