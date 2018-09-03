Прямой эфир

Рогозин рассказал о следах «скольжения сверла» по обшивке «Союза»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трещина в обшивке корабля «Союз МС-09» могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Воздух на МКС проверят на тяжелые изотопы
Это позволит улучшить систему жизнеобеспечения космонавтов

«Мы рассматриваем все версии. Правда, версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри», — сказал Рогозин, которого цитирует «Интерфакс».

При этом он отметил, что пока нельзя точно сказать, что это было, но можно предположить, что это технологическая ошибка какого-то специалиста.

«Там идет скольжение сверла по поверхности», — заявил глава «Роскосмоса».

Также он отметил профессиональные действия российских космонавтов и специалистов на Земле, которые восстановили герметичность обшивки.

Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа. Утром произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, обезопасив совместный экипаж станции.

Место утечки воздуха, пробоину диаметром 3–4 см, обнаружили в бортовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Космонавтам удалось заделать ее герметиком и восстановить давление на борту станции. 31 августа заплату проверят на прочность, после чего будет принято окончательное решение по ситуации. Члены специальной комиссии считают, что главной причиной появления микротрещины стало внешнее воздействие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава «Роскосмоса» заявил о герметичности корабля «Союз»
НАСА уточнило число сквозных отверстий на космическом корабле «Союз»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017