«Роскосмос» продолжит доставку астронавтов из США на МКС после 2019 года

Российская госкорпорация «Роскосмос» продолжит отправлять американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после 2019 года.

Об этом в пятницу, 31 августа, рассказал ТАСС исполнительный директор компании по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По словам Крикалева, действующий контракт с NASA в это время завершится. Однако он назвал это «рабочим моментом», так как соглашение можно продлить.

Завершение срока договора «не значит, что мы перестанем доставлять американских астронавтов на МКС», пояснил он.

«Следующие контракты тоже будут. Никаких жестких мер никто не принимает, идет просто разговор о том, что плановая работа на этот период заканчивается, а следующая будет продолжаться», — подчеркнул исполнительный директор «Роскосмоса».

Ранее в пятницу вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что контрактные обязательства России по доставке американских астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года.

В августе вице-президент США Майк Пенс пообещал отказаться от услуг РФ в транспортировке астронавтов.