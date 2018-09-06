Источник указал на преднамеренный характер появления отверстия в корабле «Союз»

Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» пришла к выводу, что отверстие в обшивке космического корабля «Союз», пристыкованного к МКС, появилось в результате намеренных действий. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Формулировка основана на том, что никаких действий по сверлению корпуса внутри корабля не предусмотрено. Если кто-то использовал сверло, то это делалось преднамеренно. Бывают случаи, когда детали корабля подгоняются друг к другу на месте, но для этого используются другие инструменты — например, напильник. Отверстия делаются только заранее методом выдавливания пресс-форм.

Другой источник сообщил агентству, что в документации не найдено никаких данных о работах в корабле, которые могли вызвать появление отверстия. Рассматривается две основные версии случившегося. Либо специалист хотел осуществить в корабле какую-то работу, которая не предусмотрена конструкцией, а мастер, который должен был контролировать работу, пошел с ним на сговор и не внес в журнал никаких записей об этом, либо действия одиночки, специально проникшего на корабль.

О том, что трещина могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом изнутри, ранее заявлял глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев заявил, что это мог сделать психически неустойчивый член экипажа, который хотел быстрее вернуться домой. Он добавил, что перед полетом космонавты проходят суровый психологический отбор, однако сейчас его уровень несколько снизился.

Нештатная ситуация на МКС возникла из-за утечки воздуха в ночь на 30 августа. В бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем.

Официальное расследование причин случившегося, по словам источника, завершится к концу недели, Рогозину доложат о результатах 10 сентября.