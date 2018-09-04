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Депутат усомнился в психическом здоровье просверлившего дыру в «Союзе МС-09»

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Фото: roscosmos.ru
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Дыру в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз МС-09» мог просверлить член экипажа с неустойчивой психикой, который хотел скорее вернуться домой. Такое предположение сделал космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.

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«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо», — цитирует его «РИА Новости».

Сураев пояснил, что космонавты еще до полета проходят жесточайший психологический отбор. «Были психологи, выводы которых очень весомые. Сейчас уровень этой службы несколько снизился», — отметил парламентарий.

Вместе с тем депутат призвал не обвинять преждевременно кого-либо из членов экипажа и обратил внимание, что расследование обстоятельств утечки воздуха еще не завершено. «Дай бог, чтобы это был производственный брак, хотя это тоже очень печально — такого не было за всю историю «Союзов», — констатировал Сураев.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в ночь на 30 августа. Как отметил глава «Роскосмоса», микротрещина была в бытовом отсеке, а не спускаемом аппарате, и не угрожала возвращению «Союза» на Землю. Он также допустил, что она могла появиться вследствие преднамеренного воздействия сверлом.

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