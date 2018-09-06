СМИ узнали дату окончания расследования о пробоине в «Союзе МС-09»

Дырка в бытовом отсеке «Союза МС-09» была просверлена, когда корабль был уже полностью собран. Об этом 6 сентября сообщил источник в ракетно-космической отрасли агентству ТАСС.

При этом пока остается неизвестным, как в корабле появилось отверстие. По словам собеседника агентства, ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» пока не выдвинула основную версию произошедшего.

«Результаты внутренней комиссии на предприятии (РКК «Энергия». — iz.ru) должны быть в конце недели, а Дмитрию Рогозину будут докладывать о результатах 10 сентября», — заявил источник.

Расследованием занимаются две комиссии: внутренняя комиссия РКК «Энергия» устанавливает личность виновного, а комиссия Роскосмоса выясняет возможные причины нештатной ситуации.

РКК «Энергия» намерена проверить все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на этапе сборки на предприятии или отправлены на космодром Байконур.

Ранее 5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие от сверла могло появиться еще в цехе сборки в Королёве, а не на Байконуре или на МКС.

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация в результате утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем. Экипаж станции заделал отверстие и стабилизировал давление на МКС.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, трещина могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом изнутри.