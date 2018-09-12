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СМИ назвали приоритетную версию порчи «Союза»

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Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
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Американские астронавты могли преднамеренно повредить российский космический корабль «Союз МС-90», чтобы скорее доставить на Землю одного из заболевших коллег. Такую версию, по информации СМИ, считают приоритетной в «Роскосмосе».

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Как пишет газета «Коммерсант», специальная комиссия госкорпорации установила, что повреждение появилось уже в космосе после пристыковки к МКС.

Отверстие образовалось не с первой попытки. Об этом свидетельствуют несколько точек вокруг дыры, которые, по мнению экспертов, появились вследствие касания сверла при работе в безвоздушном пространстве.

В «Роскосмосе» полагают, что порча корабля была выгодна американским астронавтам. Вероятно, они повредили «Союз», чтобы отправить на Землю своего заболевшего коллегу и не платить за новый корабль. 

«Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу», — пояснил собеседник издания. 

Отверстие диаметром 2 мм, ставшее причиной падения давления на Международной космической станции, было обнаружено в обшивке корабля «Союз МС-09» 30 августа. Экипаж смог заделать дыру несколькими слоями эпоксидной смолы, после чего давление стабилизировалось. Позже удалось установить, что корабль повредили изнутри с помощью дрели.

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